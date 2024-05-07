عشق ورغبة بالحمل.. ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة عن العوضي

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تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد مرور أشهر على ذلك الخبر المفاجئ.

"تعشق العوضي"

فقد حلت ياسمين عبد العزيز ضيفة في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس، وكشفت جديدا عن الأمر الذي شغل الجمهور.

وفجرت عبد العزيز مفاجأة كبرى، بعدما أكدت أنها لا تحب أحمد العوضي فقط بل إنها تعشقه، ودخلت في نوبة بكاء طويلة بعدما سيطرت مشاعر الحب عليها.

كما أشارت إلى أن العوضي هو الحب الحقيقي في حياتها، لأنها حينما أحبته تأكدت أنها لم تحب من قبل.

وفيما يخص احتمالية العودة إليه مرة أخرى بعد الانفصال، أكدت ياسمين عبد العزيز أن الأمر متروك للأيام، وأكدت أنها تركت الأمر لله يختار لها ما يريد.

أما عن أسباب الانفصال، أكدت عبد العزيز أن هناك سبب للانفصال لا يمكن لها الحديث عنه، غير أنها شددت على أن الأمر لا يتعلق بالخيانة على الإطلاق.

وحرصت على توضيح هذا الأمر، بسبب وجود بعض الأشخاص الذين وصفتهم بالمؤذيين، لا يريدون لها سوى الإيذاء فقط، وفضلت ألا تتحدث ياسمين عن التفاصيل.

وردا على سؤال يتعلق بردة فعلها في حال التقت بأحمد العوضي، أكدت ياسمين عبد العزيز أنها لا تعلم كيف ستكون ردة فعلها، حيث تهرب في كل الأوقات، خاصة أنها حينما تتصفح مواقع التواصل تجد الجمهور يضع صورها إلى جوار العوضي، وهو أمر يؤلمها، ويجعلها تتذكر ما مضى.

رغبة بالحمل

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز كانت نفت كل ما تم تداوله من أخبار حول اجتماعها بالعوضي في سحور خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن هذه الصور مفبركة.

وفيما يخص الأزمة الصحية التي تعرضت إليها قبل أشهر، كشفت ياسمين أن الأمر جاء بسبب رغبتها في الحمل، حيث اتفقت مع العوضي على ذلك.

وكان عليها إجراء جراحة لإزالة التكيسات، وهو ما فعلته من قبل كي تنجب ابنيها، لكن خطأ طبيا وقع خلال الجراحة هذه المرة، ما تسبب في دخولها أزمة كبرى، كادت أن تفقد حياتها معها.