أبلة فاهيتا لتفاعلكم: "الكل ماشي كالقطيع برحلة تعيسة.. وسأطلع المريخ مع إيلون ماسك"

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كشفت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" عن سبب دخولها مجال تأليف الكتب مؤخرا، خلال لقائها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية، وقالت ساخرة إن أزمة الدولار هي السبب في التأليف والاتجاه نحو الكتابة.

وأشارت أبلة فاهيتا إلى أن دور الأمومة صعب ومرهق، معقبة: "لقيت نفسي حالي مش عاجبني ولا عاجبني حال الناس، كله ماشي زي القطيع في رحلة تعيسة للبحث عن السعادة ومش سعدا".

الدولاب المكركب

وتابعت: "البني آدم عامل زي الدولاب المكركب، كل فترة لازم تخشي جواه وتوضبيه، وعنوان الكتاب مش نرجسية، القارئ هو المقصود بكلمة أنا، ده كتابك إنت وكتاب خاص بالقارئ، وأنا عاملة إهداء لروحي".

وأضافت : الكتاب اسمه "أنا" رحلة ذاتية للبحث عن النفس لمعرفة واكتشاف شخصيتك ونفسك.

وأردفت: "أنا مش بزاحم، أنا دايما أدخل على مجال موجود وأسيب بصمتي، وقدمت قبل كده برامج والبرامج موجودة من أيام فرعون"، مؤكدة أنها دخلت لتترك بصمتها الخاصة وأنها لم تركب الترند" وتقلد الآخرين.

وأوضحت أن الكتاب لتنظيف النفس من السموم، مثل الصيام الذي يخلص جسمنا من السموم.

"عمرو يوسف بيشيلني وكندة بتنزلني"

وردا على سؤال من الأشخاص الذين ترغب في إهداء الكتاب لهم، قالت أبلة فاهيتا: "كل الناس محتاجة الكتاب، مش لازم تبقى متعددة زي غادة عبد الرازق علشان تحتاجي الكتاب".

وعقبت أبلة فاهيتا على إشادة النجم عمرو يوسف بها مؤخرا في تصريحات تلفزيونية قائلة: "عمرو دايما لما يشيلني على كتافه بطوله الشاهق ده بياخدني في حتة تانية، لولا كندة بتيجي تنزلني".

وأشارت إلى أنها ستقوم بتغيير شامل متكامل، قائلة "هطلع المريخ مع إيلون ماسك وإنها تمتلك الممول الذي سيدفع لها ثمن وتكاليف الرحلة".

ونصحت المشاهدين بشراء الكتاب بدل الذهاب للطبيب النفسي، وختمت كلامها بأن مذيعة البرنامج سارة دندراوي هي خليفتها في الحياة.