اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نشرت بيري صورة تظهرها مرتدية فستاناً ضخماً مطرزاً بورود كثيرة

منصات التواصل تشتعل.. كايتي بيري تخدع الجميع حتى أمها بصور مزيفة عن "ميت غالا"

انتشرت مقاطع فيديو مزيّفة أخرى لنجوم لم يحضروا الحفلة بينهم ريهانا وسيلينا غوميز

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

خدعت المغنية الأميركية كايتي بيري مستخدمي الإنترنت عقب نشرها صورة خضعت للتلاعب بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها وهي تصل إلى أمسية "ميت غالا".

ونشرت بيري صورة تظهرها مرتدية فستاناً ضخماً مطرزاً بورود كثيرة وتقف على درج متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأرفقت الصورة بتعليق "لم أتمكّن من حضور ميت غالا، كان عليّ أن أعمل".

ونشرت المغنية صورة ثانية لها وهي ترتدي قميصاً معدنياً ضيقاً وتنورة من الورود، في زيّ يشبه المحاربات في الأمازون.

وصباح الثلاثاء، حصل منشور المغنية على أكثر من 1,2 مليون إعجاب في انستغرام. وانتشرت صور صاحبة أغنية "فايروورك" والتي تم إنشاؤها بتقنية التزييف العميق ("ديب فايك") عبر منصات اجتماعية أخرى كـ"اكس"، وقد اعتقد عدد كبير من مستخدمي الإنترنت أنها حقيقية.

ومن بين هؤلاء والدة المغنية التي نشرت بيري لقطة شاشة لمحادثة معها. وتقول الأم متوجهة لبيري "لم أكن أعلم أنك ذهبت إلى أمسية ميت غالا"، لتردّ المغنية بتعبير يدلّ على الضحك وبالقول "أنت أيضاً تم خداعك بالذكاء الاصطناعي، كوني حذرة".

وانتشرت مقاطع فيديو مزيّفة أخرى لنجوم لم يحضروا الحفلة، بينهم ريهانا وسيلينا غوميز.

وأُرفقت أكثر منشورات لاقت رواجاً عبر الإنترنت لهذه الصور، برسائل تحذّر متصفّحي مواقع التواصل من أن هذه صور ابتُكرت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

هل تثق في الذكاء الاصطناعي ليساعد في إعداد الطعام وتخزينه؟ تكنولوجيا ذكاء اصطناعي هل تثق في الذكاء الاصطناعي ليساعد في إعداد الطعام وتخزينه؟

وبينما لجأ بعض النجوم على غرار كايتي بيري إلى هذه الأدوات لأغراض تواصلية، أعطى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي زخما جديدا لظاهرة التزييف العميق، خصوصاً في ما يتعلق بالصور المتلاعب بها والتي تم إضفاء طابع جنسي عليها لمضايقة المعنيين أو تخويفهم.

وفي يناير، حظيت صورة إباحية مزيفة للنجمة تايلور سويفت بـ47 مليون مشاهدة عبر منصة "إكس" قبل أن تحذفها الشبكة الاجتماعية بعد نحو خمس عشرة ساعة.

وفي فبراير، التزمت 20 شركة رقمية عملاقة بينها ميتا (إنستغرام وفيسبوك) وتيك توك وإكس، بنشر تقنيات ترصد المحتوى المُبتكر ببرنامج ذكاء اصطناعي وتبلغ عنه بشكل فعّال أكثر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهدف للقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط