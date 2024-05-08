"انتهاك خصوصية وتأييد حبس".. لماذا تتصدر ريم البارودي محركات البحث؟

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تصدرت الفنانة المصرية ريم البارودي محرك البحث الأشهر "غوغل"، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، تأييد حكم حبس متهم لمدة عام، بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة.

وعبرت ريم البارودي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن سعادتها بقرار المحكمة التي قضت أمس الثلاثاء، بتأييد حبس أحد الأشخاص المتهمين بانتهاك خصوصيتها.

وأعلنت ريم عن قرار المحكمة من خلال منشور كتبت فيه "أصدرت المحكمة قراراً بحبس المتهم، والحكم واجب النفاذ في مواجهته"، وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "ألف حمد وشكر يا رب. يا مانت كريم وعظيم وعادل يا رب. أشكر قضاء مصر العادل".

تسريب محادثات

وفي التفاصيل، قضت محكمة جنح المقطم، بتأييد حبس المتهم خالد صواف، بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، حيث قام بتسريب محادثات خاصة بها تسببت في الكثير من المشاكل، وجاء القرار بتأييد حبسه عاما واحدا.

وتعود القصة لنقل المتهم محادثات خاصة عبر تطبيق واتساب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها، ما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، والتي قضت في فبراير الماضي بحبسه لمدة عام، قبل أن يستأنف المتهم على الحكم، لتصدر المحكمة في جلسة أمس الثلاثاء، قرارها بتأييد الحكم سالف الذكر.