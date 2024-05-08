بعد أزمة جنازة "السعدني".. منع تصوير جنازة والدة كريم عبدالعزيز بأمر من الأسرة

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أعلنت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبد العزيز على موقع "فيسبوك" عن موعد جنازة وعزاء والدته سهير عبد العزيز التي رحلت اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في المنشور: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز.. والدة النجم كريم عبد العزيز.. وستشيع الجنازة غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر".

وتابعت الصفحة الرسمية للفنان: "سيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة، ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء للراحلة".

أزمة جنازة صلاح السعدني

يأتي منع أسرة والدة كريم عبد العزيز من تصوير الجنازة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني الذي توفي نهاية أبريل الماضي.

وكانت أسرة السعدني أعلنت حينها، منع التصوير وعدم حضور المصورين والإعلاميين والصحفيين واقتصار مراسم عزاء الراحل على الأسرة والأصدقاء وزملاء الراحل فقط.

وتم تداول مقطع فيديو للفنان أحمد السعدني وهو ينفعل على مصورين تزاحموا لالتقاط صور ومقاطع فيديو من جنازة والده، وطالبهم بالابتعاد عن الجنازة.

وطالبت نقابة الممثلين بعد ما حدث في جنازة السعدني، بعدم تواجد الصحافيين والمراسلين في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر بناء على رغبة أسرة الراحل.

وفاة سهير عبدالعزيز بعد صراع مع المرض

وكان الموت قد غيب والدة الفنان المصري كريم عبد العزيز "سهير عبد العزيز" زوجة المخرج محمد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكانت قد تعرضت سهير عبد العزيز إلى أزمة صحية شديدة دخلت بسببها المستشفى، حيث لازمها كريم عبد العزيز خلال الفترة الماضية حتي رحلت عن عالمنا عصر اليوم.