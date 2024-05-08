بعد إخلاء سبيله في قضية المخدرات.. حجز مجدي شطة على ذمة قضية أخرى

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في آخر تطورات قضية مطرب المهرجانات المصري مجدي شطة، قررت جهات التحقيق حجز المطرب، لحين إنهاء إجراء المعارضات اللازمة في الأحكام القضائية الصادرة ضده في عدد من القضايا الأخرى، وذلك عقب قرار إخلاء سبيله بضمان مالي على ذمة اتهامه بحيازة المخدرات، يوم أمس الثلاثاء.

وكانت جهات التحقيق قررت أمس إخلاء سبيل مطرب المهرجانات المصري، مجدي شطة، بضمان مالي 10 آلاف جنيه، وعرض صديقه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر "الآيس" بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

حفل الساحل الشمالي

وتعذر الإفراج عن مجدي شطة من قسم الشرطة، بعد أن قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله على ذمة ضبطه بمنطقة المرج، وذلك عقب اكتشاف صدور أحكام قضائية ضده.

من جانبه قال مصطفى عبد الحفيظ محامي مطرب المهرجانات مجدي شطة، إن موكله تعذر إخلاء سبيله من ديوان القسم بسبب صدور حكم نهائي ضده في قضية تبديد، وفقا لما نشره "اليوم السابع".

وأضاف محامي شطة أن القضية المحكوم عليه بالحبس فيها عبارة عن قضية تبديد شقة سكنية استأجرها مجدي شطة في الساحل الشمالي أثناء إحياء حفل غنائي، مشيرا إلى أنه لن يخرج إلا في حالة التصالح مع المجني عليه، أما بالنسبة لقضية حيازة المخدرات فإنه تم إخلاء سبيله على ذمة القضية.