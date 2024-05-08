شائعة أثارت بلبلة.. ما الذي جرى بين أصالة وزوجها؟
لم تمر سوى ساعات قليلة حتى قررت أصالة أن تقطع الشك باليقين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ساعات ساخنة مرت على أسرة المطربة السورية أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن، بعدما انتشرت أخبار متضاربة، بعضها عن انفصال الثنائي، والبعض الآخر عن تعرض الزوج لأزمة صحية.
حيث قيل إن الشاعر فائق حسن تعرض إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بشكل كامل.
فيما ذكرت تقارير أخرى أن الثنائي انفصلا أو في طريقهما للانفصال، بعدما حذفت أصالة كافة الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".
ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى قررت أصالة أن تقطع الشك باليقين، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها الشاعر فائق حسن وهي تقبله عبر حسابها على "إنستغرام".
وعلقت عليها أصالة قائلة "يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي"، لتطمئن الجميع على حالته الصحية في إشارة إلى حقيقة ما قيل عن ذهابه إلى المستشفى، حيث تابعت قائلة "الحمدلله على سلامتك.. الله يديمك عزي وسيدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي.. ومتل نفسي علي لآخر نفسك بحبك".
لتنفي أصالة كافة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول الانفصال، وتطمئن الجميع على صحة زوجها، كما تلقت مئات التعليقات من محبيها وأصدقائها وكذلك أفراد عائلتها، الذين حرصوا على توجيه رسائل المحبة إلى الثنائي.
-
أسطورة فرنسا ينصح مبابي بتجاهل ريال مدريد.. والانتقال للسعوديةنصح مارسيل ديسايي بطل كأس العالم مع فرنسا عام 1998 مواطنه كيليان مبابي بعدم الذهاب ... رياضة
-
بعد أزمة جنازة "السعدني".. منع تصوير جنازة والدة كريم عبدالعزيز بأمر من الأسرةغيب الموت سهير عبد العزيز زوجة المخرج محمد عبد العزيز، اليوم، بعد صراع مع المرض ثقافة وفن
-
المغاربة المخطوفون بتايلاند.. تفاصيل مخيفة وأسر تنتظر مصير عالقين بشراك مجرمينفدية مالية قيمتها 10 آلاف دولار أميركي عن كل محجتز ولكن بعملة رقمية مشفرة المغرب