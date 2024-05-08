عائشة بن أحمد: التفاهم والاحترام أساس العلاقة الزوجية.. ويأتي بعدهما الحب

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تعمل دائما على التحضير لأي عمل تشارك فيه، ومن الممكن أن تستمر تلك التحضيرات لشهور طويلة، لذلك عرفت بأنها فنانة مجتهدة تمكنت من حفر اسمها وسط النجوم حتى وصلت إلى الصفوف الأولى.

تحاول قدر الإمكان تغيير جلدها وتقديم أدوار متنوعة تلفت انتباه الجمهور، وفي حوارها مع "العربية.نت" كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن شخصيتها في مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي شاركت فيه بالموسم الرمضاني مع آسر ياسين.

كما تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، ورسالة المسلسل في التعامل مع رحلة السرطان، كما تحدثت عن المشاكل الزوجية ورأيها في زيارة الأطباء النفسيين، وعن كيفية استحضارها للشخصية، وكيف كانت تأثير تفاصيل العمل عليها نفسيا.