أحمد العوضي عن عودته لياسمين عبدالعزيز: رجوعنا أمر خاص جداً

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بعد أن كشف مقربون من الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها السابق أحمد العوضي عن احتمالية عودة الثنائي لبعضهما خصوصاً بعد ظهورها التلفزيوني الأخير وحديثها عن عشقها له، حسم النجم المصري الأمر، مبيناً أن القرار خاص جدا بهما.

وقال أحمد العوضي عبر حسابه في "فيسبوك"، اليوم الخميس، "كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل إخواتنا وصدقوه".

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كما أضاف "كلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال.. معناه أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب، ولكنه معناه انتهاء النصيب، لكن رجوعنا هو أمر خاص جدا جدا جدا بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر".

وأردف العوضي "ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا، وإجابة للسؤال: (كل واحد منكم بيحب تاني مبترجعوش ليه؟)، فإجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا) ولكن كما قلت فهي أمور خاصه جدا جدا".

وتابع أحمد العوضي محدثا جمهوره قائلا: "عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدر كل مشاعر إخواتي اللي حبوا حبنا لبعض، لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا لكم نموذجا طيبا في الحب فاحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات".

سبب الانفصال هو الإنجاب

وختم قائلاً "وشكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وإن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم، وربنا يعمل اللي فيه الخير، وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الوحيد والصادق في حياتي".

وكان صديق مقرب من أحمد العوضي كشف لـ"العربية.نت" اليوم الخميس، أنه من المحتمل أن يكون قرار العودة قريباً للغاية، وسوف يعلنان عنه في وقت واحد، خاصة أنه بعد تدخل الكثير من المقربين، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عودتهما بعد تصريحات ياسمين مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

بينما كشفت صديقة مقربة من ياسمين لـ"العربية.نت" أن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الإنجاب.

يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في يناير الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب.

وفي بداية إبريل الجاري، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.