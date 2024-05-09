أسباب انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. مصادر تكشف

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ما زالت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حديث جمهورهما على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد ياسمين في برنامج "صاحبة السعادة" أنها تعشق طليقها رغم انفصالهما.

فيما بات السؤالان الأهم لدى محبي النجمين عن أسباب الفراق وإن كانا سيعودان لبعضهما.

الإنجاب

وفي هذا السياق، كشفت صديقة مقربة من ياسيمن لـ"العربية.نت" أن السبب الرئيسي للانفصال هو فكرة الإنجاب، حيث كان لدى أحمد رغبة قوية في أن يصبح أباً، وهو ما وافقت عليه ياسمين في بداية زواجهما، حتى إنها أجرت عمليه جراحية من أجل ذلك، لكن تلك الجراحة تسببت لها في أزمة صحية كبرى كادت تودي بحياتها.

كما أضافت أنه بعد تعافي ياسمين من تلك الأزمة، طلب منها العوضي مرة أخرى أن ينجبا طفلاً، غير أن طلبه قوبل بالرفض، حيث قالت له ياسمين إن الأمر أصبح مستحيلاً، فلن تخاطر بحياتها مرة أخرى من أجل الإنجاب، خاصة أن لديها أبناء من زيجتها الأولى، لتتوتر الأمور بينهما بشكل كبير خلال تلك الفترة، لكنها لم تصل إلى حد الانفصال.

تشاجرا أثناء التصوير

كذلك أردفت أن تلك المشكلة أثرت كثيراً على حالتهما النفسية وهذا ما كان جلياً في كواليس تصوير مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في شهر رمضان 2023 وكان من بطولتهما، ووصل التوتر بينهما إلى حد التشاجر أثناء التصوير.

وأوضحت أن هناك عدداً كبيراً من أصدقاء النجمين الذين تدخلوا من أجل الصلح بينهما في كواليس المسلسل، لكن يبدو أن الأمور تفاقمت إلى درجة كبيرة للغاية ولم يستجيبا للصلح، لافتة إلى أن أحمد ترك المنزل وقتها، ثم انشغل بتصوير فيلم "الإسكندراني" مع المخرج خالد يوسف والفنانة زينة وبيومي فؤاد، لتزيد الفجوة بينهما.

أعلنت الانفصال دون إبلاغه

كما بينت أنه بعد ذلك فوجئ أحمد أثناء وجوده في الإمارات بإعلان ياسمين خبر انفصالهما عبر منشور على حسابها في "إنستغرام"، حيث لم تخبره بقرارها، الأمر الذي أحرجه، خاصة أنه كان قد هنأها قبلها بعيد ميلادها عبر منشور على حسابه في "إنستغرام" أيضاً معبراً عن حبه الكبير لها.

فأصيب بحالة نفسية سيئة للغاية، تسببت في دخوله المستشفى، لتزوره ياسمين وتطمئن على صحته، تعبيراً منها عن حبها الشديد له.

بدوره أفاد مصدر مقرب من أحمد لـ"العربية.نت" إن الفنان طلب وقتها من ياسمين العودة، إلا أنها قالت إنها تحتاج بعض الوقت، وذهبت لأداء مناسك العمرة وصلاة الاستخارة "من أجل اتخاذ القرار الصحيح غير أنها لم تعد للعوضي".

عودة قريبة؟

أما عن إمكانية عودتهما لبعضهما، فقد أكد صديق مشترك أنه من المحتمل أن يكون قرار العودة قريباً للغاية، وسوف يعلنان عنه في وقت واحد، خاصة أنه بعد تدخل الكثير من المقربين، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عودتهما بعد تصريحات ياسمين.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضي عام 2020، بعدما نشأت قصة حب بينهما في كواليس مسلسل "لآخر نفس".