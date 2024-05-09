بعد غياب 14 عاماً.. عادل إمام يعود إلى السينما

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بعد غياب دام 14 عاما، يعود االفنان المصري عادل إمام إلى صالات السينما، وذلك من خلال إعادة عرض فيلمه الأخير "زهايمر" احتفاء بعيد ميلاده الـ84.

وقررت الفنانة والمنتجة المصرية، إسعاد يونس، إعادة الزعيم إلى صالات السينما، حيث أصدرت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، المملوكة لها، بيانا أوضحت فيه أن إعادة فيلم عادل إمام لشاشات السينما داخل مصر، وفي الدول العربية، جاء في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي.

كما بيّن المدير العام للشركة، أحمد صبيح، أن الاحتفاء بميلاد عادل إمام يعتبر تكريما متواضعًا لقامة سينمائية عربية في القرن العشرين، مشيرا إلى أن الاحتفالية التي ستقام على شرفه سيحضرها أبطال الفيلم، إضافة إلى عدد من النجوم.

ومن المقرر عرض فيلم "زهايمر" في جميع دور العرض في مصر والدول العربية ابتداءً من 17 مايو/أيار الحالي، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أحدث أعمال الزعيم السينمائية.

فيلم زهايمر

يُشار إلى أن فيلم "زهايمر"، الذي عرض عام 2010، يعتبر آخر أفلام الزعيم، قبل إعلان اعتزاله فنيًا قبل أشهر قليلة بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز والنجاحات.

وشارك في بطولة العمل العديد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، ونيللي كريم.

اعتزال الفن

يذكر أنه في يناير أعلن رامي إمام نجل الزعيم أن والده قرر اعتزال الفن والتفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه أعمالا جديدة.

عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ الزعيم حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".