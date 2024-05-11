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صورة نادرة لعادل إمام
خاص

من مسقط رأس عادل إمام.. صور نادرة وابن عمه يوجه رسالة للزعيم

القاهرة - العربية.نت
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في قرية "شها" التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، ولد الفنان عادل إمام، يوم 17 مايو عام 1940.

وفي الذكرى الـ 84 لميلاده، انتقلت "العربية.نت" إلى مسقط رأسه، قرية صغيرة بها عدد قليل من السكان، تبعد عن عاصمة المحافظة قرابة 7 كيلومترات، حيث يعمل معظم سكانها في التجارة، ويفتخرون دائما بأن "الزعيم" ابن قريتهم، ويتابعون أعماله دائما.

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فيما أكد محمد البخاريني ابن عم الفنان الشهير أن علاقة جيدة تربطه به، لافتاً إلى أنه يفتخر دائما بأعماله التي يشاهدها جميع العالم العربي

كما أوضح أنه كان على صلة ود بوالده وكانا يتبادلان الزيارات، لكن بعد وفاته لم تعد العلاقة كما كانت نظرا لانشغالات الحياة.

حفيدة عادل إمام

بدورها قالت ندى محمد البخاريني التي تعتبر نفسها بمثابة حفيدة إمام، إنها تفتخر به كثيرا وتفرح عندما تشاهد أعماله الفنية، ووجهت رسالة له قائلة: "كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد ميلادك.. أنا بكون سعيدة جداً عند مشاهدة أعمالك الفنية".

من 3
(3 صور)

إلى ذلك، أكد البخاريني أن عادل إمام زار القرية عام 1980، ووجه ابن عم الزعيم رسالة له في عيد ميلاده قائلا: "كل عام وأنت بخير وسعادة وفي صحة جيدة".

وكانت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، التي تملكها الفنانة إسعاد يونس أصدرت بيانًا أوضحت فيه إعادة فيلم عادل إمام لشاشات السينما داخل مصر، وفي الدول العربية وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده، حيث من المقرر عرض فيلم "زهايمر" في جميع دور العرض في مصر والدول العربية ابتداءً من 17 مايو الحالي، في إطار استراتيجية جديدة تنتهجها الشركة العربية تهدف إلى الاحتفاء بالشخصيات الفنية المؤثرة.

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