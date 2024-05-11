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باسم سمرة
باسم سمرة

"خلقي ضيق".. باسم سمرة يكشف رأيه في تعدد الزوجات

القاهرة - العربية.نت
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في حديث محوره المرأة، كشف الفنان باسم سمرة عن رأيه في فكرة تعدد الزوجات، ورأيه في المرأة بالسينما، وأسماء الممثلات اللاتي يمثلن نموذجا للمرأة في رأيه.

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وقال في تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية المصرية، معبرا عن رأيه في الممثلات بالسينما اللاتي يمثلن الجمال في عينه: في السينما، الأنثى بالنسبة لي هي هدى سلطان صوت جميل وتمثيل رائع وجميلة وهند رستم، وتحية كاريوكا.

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وعن أكثر الصفات التي يكرهها في المرأة، قال سمرة إنه يكره صفة النكد، لافتاً إلى أن المرأة تحب النكد بطبعها على حد قوله.

كما كشف سمرة رأيه في تعدد الزوجات، قائلاً: لا أعتقد أنني أتزوج 4 سيدات، ولكن ممكن 2 فقط، وأعتقد أن زوجتي سوف تغضب، بعد هذا الحديث".

"خلقه ضيق ومش طايق نفسه"

واختتم الفنان المصري حديثه عن الأمر بشكل كوميدي قائلًا: وبشكل عام أنا لا أنصح بتعدد الزوجات خاصةً في الوقت الذي نعيشه، وبشكل عام الواحد خُلقه ضيق ومش طايق نفسه.

وكانت آخر أعمال باسم سمرة هي مسلسل العتاولة، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وخلال حديثه تطرق إلى "الإيفيهات" التي اشتهرت بها شخصية عيسى الوزان، قائلاً: المخرجون بيصدقوا فيّ وبالتالي يعطوني مساحة للإبداع، والمخرج أحمد خالد موسى لديه هذه المَلكة في اختيار الإيفيهات فلما ينظر لي أعرف ما يريده منه في أي مشهد".

وتابع: ومثلا جملة (يلا بينا) كانت مكتوبة مرة واحدة في السيناريو وقررت أكررها أكثر من مرة بطرق ونبرات مختلفة وأعجبت المخرج، ولكن (باي من غير سلام) كنت نابعة مني، وهي أرزاق في النهاية قد يُعجب الجمهور بالإيفيه ويردده وقد لا يحبه ويشعر أن دمي ثقيل.

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