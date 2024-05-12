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باسم سمرة

"مش هروح المهرجان ده تاني".. قصة طريفة لباسم سمرة

القاهرة – أحمد الريدي
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موقف طريف تعرض له الفنان المصري باسم سمرة بسبب اعتياده على تدخين السجائر، رغم رغبته الشديدة في الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

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"مش هروح المهرجان ده تاني"

فقد روى ىسمرة تفاصيل ما جرى في لقاء إذاعي، مؤكدا على أنه يرغب في الإقلاع عن التدخين، ودائما ما يلوم نفسه على الاستمرار في هذه العادة.

وروى باسم سمرة ما تعرض إليه في السويد بسبب التدخين، حيث كان متواجدا من أجل حضور مهرجان "مالموا" للسينما العربية الذي يقام بشكل سنوي.

وقتها كان يدخن السجائر في غرفته ليلا، وحينما تقوم خدمة الغرف بتنظيف الغرفة في اليوم التالي، يتركون له ورقة مكتوبة داخل الغرفة.

وظل باسم سمرة يعتقد أن الورقة هي ترحيب به بسبب تواجده في السويد، لذلك ظل محتفظا بالورقة التي تترك بشكل يومي داخل غرفته، حتى حان وقت المغادرة.

إلى أن اكتشف الفنان أن الورقة هي غرامة موقعة عليه بسبب تدخينه داخل غرفة الفندق، ولم يسمح له بالمغادرة من قبل إدارة الفندق، قبل تسديد الغرامة بالكامل، وهو ما جعله يعلق ضاحكا على هذا الأمر قائلا "مش هروح المهرجان ده تاني".

يشار إلى أن سمرة كان لفت إلى أنه اعتاد على التدخين حينما التحق بالخدمة العسكرية، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع الإقلاع عنها، لكنه ينوي بشكل جاد أن يتوقف عن الأمر.

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