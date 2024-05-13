أرزاق من الله.. باسم سمرة يكشف سر إيفيهات مسلسل "العتاولة"

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كشف الفنان باسم سمرة، في حوار مع "العربية.نت"، سر نجاح شخصية عيسى الوزان في مسلسل "العتاولة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الفائت، وسر انجذابه لهذا العمل، بالإضافة لكواليس العمل مع نجوم كبار.

وتحدث أيضاً عن المنافسة ورأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وسر ابتعاده عن الظهور الإعلامي، كما كشف سر إفيهاته الشهيرة في المسلسل وعلاقته بالجمهور ومن هم النجوم والنجمات المؤثرون في حياته.

*في البداية حدثنا عن شخصية عيسى الوزان في مسلسل "العتاولة"

شخصية عيسى الوزان شخصية رائعة، والسيناريو كان محكماً وجيداً للغاية، وقد استمتعت أثناء تقديمي للشخصية مع كل هؤلاء النجوم ومع المخرج المتميز أحمد خالد موسى، فهو شخص واع ويستمع للممثل ويعرف قدراته جيداً ويعطيه مساحته على الشاشة كي يخرج ما في جعبته، وهذا يدل على قوته.

*ما سر النجاح الكبير الذي حققه المسلسل؟

بالطبع أشعر بالسعادة الشديدة لنجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه بهذا الشكل على المستوى الإنساني والمستوى الفني، وأرى أن كل هؤلاء النجوم في عمل واحد مع مخرج متميز وسيناريو جيد هو سر نجاح العمل، فكل نجم منهم يحمل مسلسلا كاملا وحده، فما بالك بتواجد كل هؤلاء في عمل واحد$! أحمد السقا وطارق لطفي ومي كساب وزينة وفريدة سيف النصر، كلهم يمتلكون أداء تمثيليا رائعا ويحرصون على زملائهم كي يخرج العمل بصورة جيدة. كما أن وجود إنتاج محترم لا يبخل على الفريق والعمل بأي جهد أو مال أيضاً يُعد من أهم أسباب النجاح.

*حدثنا عن إيفيهات عيسى الوزان التي تفاعل معها الجمهور خلال شهر رمضان

أعتقد أن المخرجين يؤمنون بأدائي وتفاعلي مع الشخصيات ولذلك يحاولون إعطائي مساحة على الشاشة كي أخرج الإيفيهات والكوميديا التي بداخلي. والمخرج أحمد خالد موسى من هؤلاء المخرجين حيث لديه ملكة الإيفيهات. وأثناء العمل ينظر لي خلال تصوير المشهد بطريقة معينة فأفهم على الفور وأقوم برمي الإيفيه. هو يعطيني هذه المساحة. وهناك إيفيهات تكون مكتوبة وأخرى تكون ارتجالية مني، فعلى سبيل المثال "يلا بينا" كانت مكتوبة مرة واحدة في السيناريو، لكنني كررتها بطرق مختلفة ونبرات كوميدية أعجب بها المخرج وقرر أن يبقي عليها وتفاعل معها الجمهور. وهناك إيفيه "باي من غير سلام"، الذي لم يكن مكتوباً بل كان نابعاً مني وأعجبوا به جميعاً. أعتقد أن هذه الأشياء هي أرزاق من عند الله قد تعجب الجمهور أو لا.

*لماذا وافقت على شخصية عيسى الوزان؟

أنا أحب التغيير والتنوع في أعمالي. أحاول دائماً الابتعاد عن الأعمال النمطية والمكررة، لكن عندما أنجح في عمل يحاول المخرجون حصري في هذه المساحة وتقديم دور مشابه له، فأفاجئهم أنا بتقديمي الدور بطريقة مختلفة تماماً. أنا أحب التجديد والخروج من العباءة.

*في مسلسل يحمل العديد من النجوم هل يشعر باسم سمرة بالغيرة؟

لا، الحمد لله، لا أشعر بالغيرة من أحد، فالغيرة تأكل القلب والروح لذلك هي كلمة ليست موجودة في قاموسي. من المهم على الممثل أن ينمي موهبته ويطور من أدائه ولا يقف عند سقف واحد، بل يضيف لنفسه ويكون مثقفاً على مستوى اللغات والموسيقى والمعلومات العامة، كل هذا يؤثر في أدائه فيما بعد واختياراته للشخصيات التي يؤديها.

*حدثنا عن علاقتك بالجمهور

أنا أحب التعامل مع الجمهور الحقيقي في الشارع وأشعر بالسعادة من تفاعلهم معي، فهم مرآة الفن الحقيقية.

*ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟

لست متفاعلاً مع هذا العالم الافتراضي، فالجمهور في الشارع هو الحقيقي أما السوشيال ميديا فقد تحولت إلى لجان إلكترونية تتحرك بالأموال، يدفعون لهم فيتحدثون عن الفن والأداء بطريقة عظيمة أو العكس، وكلما تدفع أكثر تنل ما تريد وهذا شيء سيئ للغاية. لست محتاجاً لأحد كي يكتب عني شيء غير حقيقي من أجل الأموال، أنا أرى الجمهور الحقيقي على أرض الواقع فهو الحكم الوحيد وأتفاعل مع آرائهم. بالطبع لدي صفحة على السوشيال ميديا، لكن هناك شخص يديرها فأنا لا أتواصل عليها بشكل كبير.

*ماذا عن ابتعادك عن وسائل الإعلام؟

لست مبتعداً عن وسائل الإعلام، ولكن لا أحب الظهور كثيراً في البرامج إلا لو هناك عمل فني أتحدث عنه، لكن الظهور من أجل الظهور فقط لا أحبذ هذا، لا بد أن يكون هناك سبب كي أظهر وأتحدث عنه.

*من هم النجوم المؤثرون، سواء رجال أو سيدات، في حياة باسم سمرة أو تعتبرهم قدوة؟

بالنسبه للرجال فمحمود المليجي بالنسبة لي هو "عنتيل التمثيل"، هو ممثل رائع. وأيضاً إسماعيل ياسين فهو فنان حقيقي عمل الكثير من أجل الفن في ظروف صعبة للغاية، ومع الأسف كانت نهايته مأساوية وصعبة جداً، فالفن عمل صعب وليس له أمان. أتمنى تجسيد قصة حياة إسماعيل ياسين خاصةً في نهاية حياته. أما بالنسبة السيدات فهدى سلطان وهند رستم هما مثال الممثلات والنجوم الحقيقيين، فهدى سلطان لديها صوت جميل وتمثيل رائع وهي أنثى جميلة، وهند رستم أيضاً وتحية كاريوكا.

*ما جديد باسم سمرة على المستوى الفني؟

أستعد حالياً لعرض فيلم "اللعب مع العيال" مع الفنان محمد إمام والمخرج شريف عرفة، وهو فيلم متميز ومختلف ويحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، وسوف يُعرض قريباً في موسم عيد الأضحى، وحالياً هم في مرحلة الترويج للعمل.