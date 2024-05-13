أشرف زكي عن مقاضاته لطارق الشناوي: سأقبل قرار القضاء مهما كان

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كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تلقيه استدعاء من قسم شرطة "مصر القديمة"، بعد تقديم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بلاغا يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا، حيث تعود الأزمة إلى يوم 9 إبريل الماضي، الذي كتب فيه طارق الشناوي مقالاً بإحدى الصحف المصرية بعنوان "المال أم النفوذ أم الموهبة؟! "، وذكر خلاله أن أشرف زكي يستخدم نفوذه في ترشيح إقدام زوجته الفنانة روجينا كإحدى بطلات الدراما المصرية.

ومن جانبه، قال أشرف زكي لـ"العربية.نت"، إنه بالفعل تقدم ببلاغ ضد الناقد طارق الشناوي نظير ما أورده في مقاله، حيث إنه لا يحب الدخول في جدال معه وفضل اللجوء للقانون من أجل الحصول على حقه.

الأمر متروك للقضاء المصري

وأضاف زكي أنه لا يرغب دائما التعليق على مثل هذا الأمور، فالأمر متروك للقضاء المصري الذي سيفصل في هذه القضية، ومهما كان القرار فعليه أن يقبله دون نقاش.

جدير بالذكر أن الناقد طارق الشناوي كتب منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه "فوجئت باتصال من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال، واعتبره النقيب سبا وقذفا علنيا".

"يجب أن تتوقف عن أدوار البطولة المطلقة"

وأضاف: "قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها، في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن".

وتابع: "أثق تماما في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة".

واختتم طارق الشناوي منشوره قائلاً: "أضيف فقط ملحوظة أخيرة أن بين نقابة الصحفيين التي أنتمي لها ونقابة المهن التمثيلية التي يرأسها أشرف زكي، بروتوكولا يقضي كل من ينتمي لأحد النقابتين قبل أن يشرع في إقامة أي إجراء قانوني يتقدم بشكوى ضد من يري أنه تجاوز في حقه، واخترق النقيب هذا التقليد الراسخ، بدلا من أن يصبح هو عنوانا للالتزام به".

أربع بطولات مطلقة

يذكر أن الفنانة روجينا قدمت أربع بطولات مطلقة خلال السنوات الأربع الماضية، ففي شهر رمضان 2021 قدمت بطولتها المطلقة الأولى من خلال مسلسل "بنت السلطان" الذي شارك فيه باسم سمرة وأحمد مجدي وأخرجه أحمد شفيق.

وفي العام الذي تلاه 2022 قدمت أيضا بطولتها المطلقة الثانية من خلال مسلسل "انحراف" بمشاركة محمد لطفي وأحمد صفوت وسميحة أيوب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وفي عام 2023 قدمت مسلسل "ستهم" مع المخرج رؤوف عبد العزيز وبمشاركة إبراهيم السمان وإياد نصار، لتكون البطولة الرابعة من خلال مسلسل "سر إلهي" الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولته أحمد مجدي ورنا رئيس ومحمد ثروت.