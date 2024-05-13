الشناوي لنقيب الممثلين: الرد على مقالي يكون بكلمة وليس بدعوى

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"المال أم النفوذ أم الموهبة؟!"، عنوان مقال صحافي كتبه الناقد الفني طارق الشناوي قبل أكثر من شهر، تسبب في أزمة كبرى بينه وبين نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي.

تحدث الشناوي في المقال عن ثلاث نجمات هن ريهام حجاج وروجينا ومي عمر، وقد تواجدت كل واحدة منهن على رأس مسلسل في شهر رمضان الماضي.

ورأى الشناوي في المقال أن المال الذي يمتلكه محمد حلاوة زوج ريهام حجاج هو ما مكنها من التواجد كبطلة، فيما تمتلك روجينا قوة نفوذ زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، أما الموهبة فتحدث من سياقها عن مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذي استطاع أن يضمن لها النجاح في الدراما.

لكن هذه الكلمات أغضبت أشرف زكي، ورفع دعوى قضائية يتهم فيها الشناوي بالسب والقذف، وهو ما رد عليه الشناوي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت".

حيث أكد الناقد الفني أن المقال لا يحتوي على أي إساءة، ومن هذا المنطلق أعاد نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وبالتالي هو يثق في كونه لا يحمل أي إساءة.

وأوضح الشناوي أنه تحدث في المقال عن كون روجينا حصلت على العديد من الفرص كي تكون البطلة الأولى، لكنها لم تنجح، وعلى الرغم من ذلك فور عودتها للأدوار الثانية تحقق النجاح، في ظل ما تملكه من موهبة.

وهو ما يراه الشناوي دفاعاً عن روجينا ومحاولة لتعديل المسار، حيث تضيع على نفسها العديد من الفرص لامتلاك تاريخ فني مميز، بعد أن قدمت في السنوات الأربع الأخيرة 3 بطولات مطلقة.

وعلّق الشناوي على خطوة البلاغ المقدم ضده، قائلاً إنه في حال كان حديثه خاطئا وكانت روجينا ناجحة بالفعل في البطولة المطلقة وجديرة بها، "فهنا يكون الرد بكلمة وليس بدعوى قضائية".

واعتبر الناقد الفني المصري أن ما جرى هو تأكيد على أن "الصدور قد ضاقت"، وباتت هذه طريقة تعامل بعض المثقفين مع أي نقد يوجه إليهم.

وبالنسبة لأن الدعوى القضائية جاءت من نقيب الممثلين، علّق عليه الشناوي بأنه "أمر غريب للغاية، والأغرب من ذلك هو تصريحات أشرف زكي بأنه أقام دعوى قضائية ثانية" رداً على حديث الشناوي في البرامج التلفزيونية، وكشفه عن أمر الدعوى الأولى.

هذا الأمر دفع الناقد الفني للتأكيد على أن "الدعوى القضائية ليست أمراً سرياً، وحينما تكون كذلك لا بد من صدور قرار من قبل النائب العام، وهو أمر لم يحدث"، ما دفع الشناوي للإعراب عن دهشته، كون نقيب الممثلين "يصرح بأمور غير منطقية".