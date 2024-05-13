الممثلة ساشا دحدوح للعربية.نت: أجند كل طاقتي حالياً للتمثيل

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تشارك مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية ساشا دحدوح في المسلسل التركي المعرّب "لعبة حب" بدور "سيرين"، وهي سعيدة بهذه التجربة، وبالوقوف إلى جانب ممثلين نجوم في الدراما السورية كشكران مرتجى وأيمن رضا وغيرهما، في أرشيفها أكثر من برنامج ومسلسل.

وفي حديث لـ"العربية.نت" قالت إنها عملت في مجال الإعلام، وأطلّت على أكثر من محطة وفي أكثر من برنامج، تذكر منها "مجتمع وناس"، "رواد من لبنان"، "صباح النور" و"حلوة ومرة"، لتدخل بعدها مجال التمثيل دون أن يؤثّر ذلك على شغفها بالإعلام.

تجسد حالياً دور "سيرين" في "لعبة حب"، حيث تكون فتاة مستفزة وشريرة، لكن وراء هذا الاستفزاز هناك صفات ستتجلى في الحلقات المقبلة.

تحمست ووافقت على لعب هذا الدور لأنه مختلف تماماً عن شخصية "قمر" التي مثّلتها في المسلسل الرمضاني "النار بالنار" العام الفائت، ولأن "لعبة حب" حقق نجاحاً باهراً بنسخته التركية "حب للإيجار" ولأنه رومنطيقي وكوميدي.

تعاونت في هذا العمل التمثيلي مع نخبة من الممثلين من سوريا كشكران مرتجى ونور علي، أيمن رضا ومعتصم النهار، ومن لبنان جو طراد وغيره، وتقول إنها تشرفت بالوقوف إلى جانبهم في هذا المسلسل، وقد تحوّلوا إلى أصدقاء مقربين لها، وكان هناك اتفاق بينهم خلال التصوير لتقديم الأفضل وإيصال الفكرة والإحساس بالشكل الصحيح للمشاهدين.

تطرقت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح إلى مسلسل "النار بالنار" الذي لعبت فيه دور "قمر"، فاعتبرته محطة أساسية ومهمة في حياتها التمثيلية وتجربة رائعة وممتعة، خصوصاً لناحية وقوفها إلى جانب ممثلين كبار كالممثل السوري عابد فهد والممثل والكاتب، والمؤلف المسرحي اللبناني جورج خباز، والممثلة السورية كاريس بشّار، والمخرج محمد عبد العزيز، وهؤلاء أعطوها الكثير، وقد عرفها جمهور المشاهدين من خلال هذا الدور الذي حصدت بسببه جائزة "ممثلة مساندة" من الموريكس دور.

وتقول إنها لم تدخل التمثيل لأن الإعلام لم يعطها شيئاً بل العكس، فقد دخلت هذا العالم لأنها تحب الشاشة والكاميرا والناس، وكان لها أسلوبها في الأداء والتعاطي مع كل ذلك، وقد عملت على نفسها وطوّرت شخصيتها الإعلامية ونجحت، وأبرز ما حصدته من التلفزيون محبة المشاهدين والثقة بالنفس لكنها متوقفة حالياً عن أي نشاط إعلامي وتركّز على التمثيل فقط.

وترى دحدوح أن التمثيل عالم مختلف، وقد شاركت حتى الآن بأكثر من مسلسل، مثل "للموت-3"، "العودة"، "أولاد آدم"، "بيروت سيتي" وغيرها.

وساشا دحدوح بعيداً عن الإعلام والتمثيل هي أم لابنتين، وهي ككل الأمهات لديها مخاوفها عليهما وتسعى لنجاحهما في الحياة.

وتشجع الممثل في التعبير عن قضايا ومشاكل اجتماعية وإنسانية لأنه يؤثر في المجتمع وله متابعون ويمكنه أن يصنع قضية رأي عام، لكنها لا تحبّذ إعطاء الفنان والممثل رأيه في السياسة، وهي شخصياً بعيدة تماماً عن السياسة.