عصام صاصا يعرض التصالح من دبي مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

دقيقتان للقراءة

في جديد قضية مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا، قال المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية حادث دهس عصام صاصا، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه وتقديم كل ما يرضيهم.

وأضاف فايز أن صاصا قال له نصا: "أنا والله لو اتحبست وحصل اي حاجة أنا راضي بس أهم شيء عندي أراضي الناس دي أنا أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وحاسس بحرمان الأب والأطفال الأيتام بس انا والله غصب عني"، وفقا لما نشره موقع "صدى البلد".

لفتة طيبة وخطوة مهمة

وأشار فايز إلى أنها لفتة طيبة وخطوة مهمة نحو طريق الصلح وإقناع أهالي الضحية الذين يرفضون التصالح نهائياً حتى هذه اللحظة، مضيفا أنه باعتباره محاميا عنهم فهو ملتزم تماما برغبتهم ومستمر في إجراءاته القانونية نحو الطريق الجنائي والمدني.

من الجدير بالذكر أن علي فايز محامي أسرة الضحية أحمد مفتاح، تقدم أمس الأحد بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي التي تطل على الدائري لأنها قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة.

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الرادار لبيان ثبوت السرعة وكذلك المخالفات التي ارتكبها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفاته.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي ثبوت تعاطي صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث الدهس، وقتله للمجني عليه عن طريق الخطأ.

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة، الاثنين الماضي.

وكان مطرب المهرجانات الشهير قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على الطريق الدائري ما تسبب في وفاته.