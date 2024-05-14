رفع اسم نسرين طافش من قوائم منع السفر في مصر

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بعد منع سفرها إلى دبي من مطار القاهرة الدولي، قررت السلطات المصرية رفع اسم الفنانة الشهيرة نسرين طافش من قوائم منع السفر، وذلك بناء على طلب من محاميها، وذلك بعد تقديم شهادة من المحكمة تفيد بانقضاء الدعوى الموجهة ضدها بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وأشار محمد إسماعيل، محامي الممثلة المعروفة، إلى أنه تقدم بطلب للنائب العام لرفع اسم موكلته من قوائم المنع من السفر، وقدم ما يثبت تسديدها لقيمة الشيك، بالإضافة إلى شهادة تؤكد تصالحها في القضية، وقد تمت الموافقة على الطلب والسماح لنسرين بالسفر في أي وقت.

كما تابع دفاع نسرين طافش، قائلا إنه تم التأكد من المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام بعدم طلب موكلته في قضايا أخرى ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر وعلى إثره توجهت الفنانة إلى مطار القاهرة لحجز تذكرة سفر إلى دبي يوم الخميس المقبل دون أي عقبات، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن الفنانة تسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

تصالح ودفع 4 ملايين جنيه

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت الأسبوع الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة على الحكم بحبسها، بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

وذهبت الفنانة إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم 4 ملايين جنيه لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.

آخر أعمال نسرين طافش

نسرين طافش تعيش حالة من النشاط الفني في مصر، حيث من المنتظر أن يعرض لها فيلم "بنقدر ظروفك"، والذي تتعاون فيه مع أحمد الفيشاوي.

كما تواصل نسرين طافش تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "بدون مقابل"، والذي يعود من خلاله النجم هاني رمزي للدراما التليفزيونية.

مسلسل "بدون مقابل" يضم عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وخالد سليم ونسرين طافش، ومن إخراج جمال عبد الحميد.