زوجة عصام صاصا تدخل على الخط.. ولأول مرة تتحدث عن قضيته

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لا تزال تداعيات قضية مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا بعد اتهامه بدهس شخص أعلى الدائري جنوب العاصمة المصرية مستمرة، وفي جديدها دخلت زوجة المغني على الخط وظهرت لأول مرة تتحدث عن الأزمة.

وقالت جهاد أحمد زوجة عصام صاصا، إن جميع أفراد الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية الدهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

وظهرت زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، من خلال مقطع فيديو لها عبر خاصية "ستوري إنستغرام"، قائلة: "عاملين ايه.. عارفه إنكم مستنين مننا أي رد.. بس احنا تعبانين قوي ومش قادرين إننا نرد علشان فيه موضوع مهم عاوزه أقولكم عليه وهو ضروري".

كما أضافت "عصام من 3 أيام عمل توكيل للدكتور محمد حمودة.. وأي حد عاوز عصام في القضية بتاعته.. حد عاوز يشهد عاوز يقول أي حاجة عن الحادثة.. لأننا مش بنرد على أي رسايل.. ولازم حضرتكم تبقوا عارفين أن المحامي بتاعنا اسمه دكتور محمد حمودة".

وتابعت "وهو اللي ماسك قضية عصام.. وهو اللي ليه الحق إنه يعرف أي تفصيلة عن الحادث.. واحنا ملناش دعوة بأي حد بيقول انه ماسك قضية عصام.. وهو الوكيل الوحيد في قضية عصام طه".

كذلك نشرت "بوست" قبل الفيديو قالت فيه "احنا أقسم بالله بنتساوم بملايين عشان اسم عصام مش حادثة قضاء وقدر".

يذكر أن مطرب المهرجانات عصام صاصا، تسبب في وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك بعد دهسه أعلى دائري المنيب يوم الاثنين الماضي الموافق 6 مايو، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا، وذلك بعدما تلقت المديرية بلاغا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي ثبوت تعاطي صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث الدهس، وقتله للمجني عليه عن طريق الخطأ.

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة.