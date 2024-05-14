يرفض الزواج وفاشل عاطفياً.. كريم قاسم يكشف الأسباب

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تصدر الفنان المصري كريم قاسم مواقع التواصل في مصر بعدما جاء ضيفاً في أحد البرامج الفنية حيث أوضح خلال لقائه سبب عدم ارتباطه حتى الآن.

وبعدما أصبحت القصة "ترند" في مصر كشف قاسم سبب عدم ارتباطه حتى الآن، مشيراً إلى أنه يخاف من الفكرة نفسها.

وأكد قاسم خلال لقائه في بودكاست "قهوة باللبن" أنه شخص غير تقليدي تربى في أسرة لم تفرض عليه ولا على أخته الزواج، ولم ترشح له أو تعرض عليه أي فتاة للزواج، مشيراً أن أسرته تترك له الحرية الكاملة في حياته، قائلا : "عمر ما أهلي قالولي تعالى في بنت هنعرّفك عليها ولا جايبين ليك عروسة.. ومحدّش جيه في يوم يسألني مش هتتجوز بقى؟".

علاقة 9 أشهر

كما أضاف أن علاقاته العاطفية لم تكتمل وتصل لمرحلة الزواج أو التقدم لأهل أي فتاة، معقباً: "أي راجل تقوليله هتروح تقابل أبو العروسة وعيلتها أنا بالنسب ليا ده وأنا بحكي عنه جابلي ضيق تنفس".

وأكد أنه على مدار 10 سنوات مضت لم يدخل في علاقة لمدة أكثر من 9 أشهر.

وأوضح كريم قاسم أن شغفه الأول هو الفن والتمثيل، وأنه لايخاف من الارتباط لأنه فنان وسيخسر معجباته وإنما أولوياته في الحياة هو الفن وليس الزواج.

أعمال كريم قاسم

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم قاسم كان مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحد داوود، وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركهم في بطولته سلمى أبوضيف، ومن إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

ونشر كريم قاسم صورة جديدة مؤخرا من كواليس فيلم "ولا رزق 3" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر كريم قاسم فى الصورة برفقة أبطال الفيلم وكتب؛" ولاد رزق 3 .. صيف 2024.