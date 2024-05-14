محامي ضحية عصام صاصا: 100 جمل أو 200 بقرة مقابل الصلح

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بعد أن وجهت النيابة العامة لمطرب المهرجانات المصري عصام صاصا تهمة القتل الخطأ بعد أن دهس شخصاً بسيارته جنوب القاهرة، خرج محامي الضحية ليعلن عن الشروط لقبول الصلح مع الفنان.

فقد أكد المستشار علي فايز محامي المجني عليه في حديث خاص مع "العربية.نت" استعداده التام لإقناع أهل المتوفى أحمد مفتاح بالتنازل عن القضية ضد عصام صاصا وقبول الصلح مقابل الحصول على الدية الشرعية المتعارف عليها في سبيل تنازل أهل الضحية عن القضية، مشيرا إلى أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لأبناء الرجل الراحل.

100 من الجمال أو 200 من البقر

وشدد فايز أن أهل الضحية لا يرغبون في الحصول على أي مال أو تعويض عن ابنهم، مؤكدا "لا شيء يعوضهم فقد ابنهم"، مشيرا إلى أن الدية الشرعية أمر شرعي راسخ ومعروف ويمكن إقناعهم بقبولها، وهي تقدر بـ 100 من الجمال أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية.

كما أكد محامي ضحية عصام صاصا أنه قد تقدم بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت، موضحا أن البعض قد يظن أن هذا المبلغ مقابل التنازل ولكن هذا المبلغ لا يعد مقابلا للتنازل ولكنه إجراء قانوني في الشق الجنائي من القضية.

وقال فايز في حديثه مع "العربية.نت": لدينا وقائع مشابهه وحكم بمبلغ 10 ملايين تعويض مدني لأحد الأشخاص بسبب فقد عضو من أعضائه.. فما بالكم بمن فقد حياته".

كما تابع محامي الضحية أنه على أتم الاستعداد لعرض الصلح وإقناع أهل المتوفى لأن القرار النهائي يرجع لهم.

وكانت الجهات القضائية في مصر قد قررت ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

دهس أباً لأربعة أطفال

وقبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة، الاثنين الماضي.

يذكر أن مطرب المهرجانات الشهير كان قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على الطريق الدائري ما تسبب في وفاته.