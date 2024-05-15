فنان مصري يرتبط بممثلة هندية.. ويكشف سراً: تطبيق مواعدة جمعنا

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احتفل الممثل المصري الكندي مينا مسعود بخطوبته، أمس الثلاثاء، على الممثلة الهندية إميلي شاه في اليابان، وكشف عن سر تعارفهما.

وقال مسعود البالغ من العمر 33 عاماً بعد خطوبته لمجلة "Hello" العالمية التي نشرت مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": في موعدنا الأول شعرتُ أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة.. سعيد للغاية باختياري لحب عمري.

كما كشف الممثل المصري أن علاقتهما بدأت عبر تطبيق مواعدة، معلقاً: "أرادت إميلي أن نكون صديقين فقط، لكنني أردت أكثر من ذلك".

بينما قالت إميلي: "الوطن بالنسبة لي هو أينما تكون مينا".

وتابع مينا حديثه قائلًا: "إميلي مختلفة تمامًا عني. تقول ما تشعر به وبماذا تفكر، وأحب ذلك فيها لأنها جعلتني أخرج ما بداخلي دون تفكير. لقد كنت بحاجة إليها بالتأكيد في حياتي".

يذكر أن النجم المصري الكندي مينا مسعود، بدأت شهرته العالمية بعدما وقع الاختيار عليه، للقيام ببطولة فيلم علاء الدين أمام ويل سميث الذي صدر عام 2019.

وتعاقد مينا مؤخراً على بطول فيلم جديد بعنوان "عيسى"، ومن المفترض أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

من هي إميلي شاه؟

إيملي تبلغ من العمر 29 عاماً وتخرجت من جامعة كاليفورنيا وتحمل الجنسية الأميركية.

حصلت على شهادة في إدارة وسائل الترفيه، ولديها مليون متابع عبر حسابها في "إنستغرام".

كما فازت بلقب ملكة جمال نيوجيرسي الأميركية عام 2014، واشتهرت بمشاركتها في العديد من الأعمال الخيرية.

تعاونت مع المخرج العالمي كلينت إيستوود بفيلمه "Jersey Boys"، وعملت كمساعد مخرج في عدد من الأفلام الشهيرة منها فيلم "Furious 7" للنجم فين ديزل.

عُيّنت سفيرة اليونيسيف لمرض التوحد، وحلمها أن تصبح إحدى فتيات أفلام جيمس بوند.