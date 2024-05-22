المحكمة ترفض استئناف شيرين عبدالوهاب في قضية سب منتج شهير

دقيقتان للقراءة

عاد اسم المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب ليظهر على الساحة من جديد.

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من الفنانة على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه، في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، ورفض الدعوى المدنية وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.

وكان محامي المنتج الشاعر قد كشف أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي أقامها موكله ضد الفنانة لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات

وتعود بداية الواقعة بتلقي مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من المنتج الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق، من خلال فیدیو لها مذاع ومنشور على منصات التواصل الاجتماعي وقيام آخرين بسبه وقذفه من خلال رسائل باستخدام موقع "إنستغرام" عقب إذاعة ذلك الفيديو.

وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة، واستمعت لشهادة المنتج، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

وبعدها، طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبراني، الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، وأمر النائب العام بإحالة المتهمة شيرين إلى المحاكمة الجنائية.

حكم سابق

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت، في وقت سابق، بتغريم الفنانة شيرين مبلغ 5 آلاف جنيه، في اتهامها بقضية سب وقذف المنتج الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وجاء تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول فحص مقطع فيديو متداول للمشكو في حقها، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحافي عقدته.