حفل زفاف غامض ومفاجئ للفنانة المصرية ياسمين رئيس

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بشكل مفاجئ، كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، عن استعدادها لحفل زفاف مرتقب، بعد مرور عامين على انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

ذلك الأمر الذي فوجئ به الجمهور، من خلال خاصية القصص المصورة عبر "إنستغرام"، حيث نشرت ياسمين رئيس مجموعة من الصور بصحبة عدد من صديقاتها، وكانت ترتدي فستانا أبيض في إشارة إلى احتفالها بليلة الحنة.

"أحلى عروسة"

تلك الصور التي جمعت عدداً من نجمات الفن صديقات ياسمين رئيس، ومن بينهن نجلاء بدر التي أعادت نشر الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة "أحلى عروسة".

وهو التعليق الذي عزز من الشائعات التي خرجت عن استعداد لياسمين رئيس لحفل الزفاف بالفعل، خاصة أن نجلاء بدر أشارت في تعليقها إلى بداية العد التنازلي.



ياسمين وصديقاتها

"من خارج الوسط الفني"

لتخرج بعض التقارير التي تؤكد أن ياسمين رئيس تستعد بالفعل لحفل زفافها مساء الخميس المقبل، على أن تتزوج من رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وأعادت ياسمين رئيس نشر مجموعة من الصور والقصص التي نشرتها صديقاتها، واللاتي تمنين لها السعادة في حياتها المقبلة، وبعضهن نشر تلك الصور وكتبن عليها "فريق العروس".

لتتأكد المفاجأة الكبرى التي تكتمت عليها ياسمين رئيس طيلة الفترة الماضية، حيث لم تعلن مطلقا عن دخولها في قصة حب جديدة، فيما كان البعض يتوقع أن تعود لزوجها المخرج هادي الباجوري من جديد، لكنها أعلنت عن خطوة مختلفة للغاية.