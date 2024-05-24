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ريم عبدالله - حسابها في إنستغرام

ريم عبدالله تفجر مفاجأة: تزوجت من شخص مشهور وخلعته

دبي - العربية.نت
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رغم أنها من الممثلات اللاتي يحاولن إبعاد حياتهن الشخصية عن الإعلام، فإن النجمة السعودية ريم عبدالله فجرت مفاجأة معلنة أنها كانت متزوجة من شخصية مشهورة، كما تطرقت إلى تفاصيل حياتها الخاصة وانفصالها وحرمانها من ابنها لأول مرة.

وقالت الفنانة الشهيرة خلال بودكاست "احكي مع مالك" إنها كانت متزوجة من شخصية معروفة، إلا أنها قالت إنه لا يحب أن يتم ذكر اسمه وكان له اسم مستعار.

وحينما كان يسألها المذيع عن سبب توجهها للطلاق قاطعته قائلة: "إلى الخلع"، واستكملت حديثها موضحة: "لما تكون إنسانا ناضجا وواعيا، وعندما تصل لهذه المرحلة تقدر تقول لأ".

كما أضافت أنها باستطاعتها إكمال مسيرتها الفنية، لافتة إلى أنها ليست بحاجة إلى وجود أحد إلى جانبها.

"كان لي محرما"

وتابعت: "الشريك حلو لكن هناك أسبابا خاصة، وعندما قررت الانفصال كنت أعرف كيف أكمل طريقي وحياتي وأعرف أيش اللي يناسبني واللي ما يناسبني، لكن أقول له شكراً، لأنه كان لي محرما، ووجوده أنقذني من أشياء كثيرة".

كذلك بينت نجمة "الشرار"، أنها لن ترتبط مجدداً بشخص يوافق على عملي في مجال الفن، وقالت "لن أقبل برجل يطبطب عليّ يصفق ويقولي استمري في مجال الفن".

وقالت "أريد رجلاً يصون هذه الأنثى".

بكت على الهواء

إلى ذلك، تحدثت ريم عبدالله عن ابنها الوحيد وهي تبكي، مبينة أنها محرومة من رؤيته مؤخراً بسبب مشاكل مع طليقها.

وقالت "ابني سلطان أتمنى أشوفك في مكان تستاهله"، مضيفة أنه لا يحق لأحد على وجه الأرض أن يحرم أماً من فلذة كبدها.

وتصدرت ريم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فور انتهاء الحلقة، حيث علق كثيرون على نضجها وطريقها كلامها عن زواجها وانفصالها.

فيما تعاطف آخرون مع قصتها، مشيرين إلى أن أبشع أنواع الانتقام هو حرمان الأهل من أبنائهم.

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