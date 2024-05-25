الحكم على الفنانة انتصار في قضية "السايس" وحارس العقار

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قضت محكمة جنح قصر النيل بمصر، اليوم السبت، ببراءة الفنانة انتصار، في دعوى تتهمها بالبلاغ الكاذب والتنمر بعدما ادعت بأن سايس (من ينظم الحركة في مواقف السيارات) سبها أثناء ركنها السيارة.

وتعود أحداث الواقعة، بتلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الفنانة انتصار أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد سايس أثناء ركنها سيارتها في منطقة جاردن سيتي بقصر النيل، وادعت الفنانة أن السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة، حيث توصلت التحريات إلى كذب رواية الفنانة انتصار، مما دفع محامي السايس لإقامة دعوى تطالب بالبلاغ الكاذب ضد الفنانة انتصار والتنمر على موكله.

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وكان إيهاب سيد عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل "سايسا" بمنطقة جاردن سيتي، قد أقام دعوى جنحة مباشرة ضدها، وطالبها بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه.

بلاغات كيدية واتهامات ملفقة

كذلك، ذكر المحامي في الدعوى أن الفنانة، تستغل مجال عملها بالفن كممثلة، في التنكيل بالضعفاء والتهديد والوعيد، لكل من لا يطيع أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.

وأشارت أوراق دعوى "السايس"، إلى أن الفنانة انتصار قامت بتحرير العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.

تنمر على حارس العقار

كما أضافت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تقدمت ببلاغ بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعائها، كما اتهمت أوراق الدعوى الفنانة انتصار بالتنمر على حارس العقار بسبب خلافات حول ركن السيارات في الشارع.

يذكر أن الفنانة انتصار شاركت في عدة أعمال ناجحة في الموسم الرمضاني السابق، من بينها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، و"أشغال شقة".