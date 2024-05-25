من ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. محمد رمضان ينشر الكواليس

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من قلب الملعب الذي سيشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا في العاصمة المصرية، كشف الفنان المصري محمد رمضان كواليس تحضيراته لإحياء حفل نهائي الدوري الإفريقي والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم السبت بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وشارك النجم الشهير، اليوم، متابعيه العديد من الصور خلال بروفات الاستعراضات على ملعب ستاد القاهرة، وذلك عبر حسابه الشخصي "إنستغرام"، وعلق: ثقة في الله نجاح.

كما كان قد نشر رمضان أمس مقطعا مصورا، وثق به لحظة وصوله إلى ملعب استاد القاهرة، وأرفق رمضان الفيديو بتعليق أثار حماس الجمهور، قائلا: إفريقيا هل أنتم مستعدون؟

إلى ذلك، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور صاحب "نمبر ون"، معربين عن حماسهم لمشاهدة المباراة التي سيغني فيها رمضان.

وأبدى الفنان محمد رمضان سعادته الغامرة للمشاركة في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لا سيما أنه سفير للاتحاد الإفريقي، مطلقا أمنياته بفوز فريقه الأهلي المصري بالبطولة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق عن وجود اتفاقية مع الفنان محمد رمضان، والتي هي مشاركته بفقرة غنائية قبل بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة صعود فريق مصري أو حتى عربي للمباراة الختامية.