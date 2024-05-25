مهرجان كان يمنح جائزته الخاصة للمخرج الإيراني محمد رسولوف

دقيقتان للقراءة

منحت اللجنة التحكيمية لمهرجان كان السينمائي الـ 77 جائزتها الخاصة للمخرج الإيراني محمد رسولوف (51 عاما) على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي السبت عن فيلمه "بذرة التين المقدس"، بعد أن تمكن من الفرار سراً من إيران.

وقد وقف الحاضرون في صالة المهرجان الرئيسية تحية للمخرج الايراني رسولوف، وتعتبر هذه الجائزة رمزاً لدعم الفنانين الإيرانيين الذين وقعوا ضحايا القمع وتكريساً لمخرج تحدى الرقابة لعقود قبل أن ينتقل إلى المنفى.



الفيلم الايراني بذرة التين المقدس اللجنة التحيمية وبينهم اللبنانية لبكي

وقال محمد رسولوف أثناء تسلمه جائزته "اسمحوا لي أن أوجّه تحية لجميع أعضاء فريقي الذين لم يتمكنوا من الحضور معي للاحتفال بهذه الجائزة. مسؤول العمليات في فيلمي، وعدد كبير من الفنيين، وهم يتعرضون للضغوط. قلبي معهم قبل كل شيء".

ويروي الفيلم قصة محقِّق رُقيَّ ليصبح قاضي تحقيق، ونساء من ثلاثة أجيال زوجته وابنته الكبرى، وهي طالبة شابة، والصغرى، وهي مراهقة.

واحتوى الفيلم على الكثير من اللقطات العنيفة وصور من شبكات التواصل الاجتماعي تظهر تجمعات طلابية ونساء يحرقن حجابهن في الأماكن العامة، فضلاً عن إبراز العنف الممارس من الشرطة.

ودعا رسولوف في وقت سابق السبت المخرجين الإيرانيين إلى ألاّ يتأثروا، متمنياً أن يتسنى له الاستمرار من خارج بلده في تصوير "قصص" شعبه.

"فيلم مدهش"

وفي يوم عرض الفيلم بالمهرجان وقف الحاضرون أحتراما لمسيرة هذا المخرج الكبير وصفق له نجوم وجمهور ونقاد السينما في العالم كثيرا لحضوره أولا ثم لفيلمه الرائع "بذرة التين المقدس" والذي أدهش الجمهور لتقنياته وجمالياته وموضوعه الانساني.

والفيلم يحمل الكثير من الدلالات الرمزية حول السلطة والحياة اليومية في إيران والحراك في الشارع الايراني وتظاهراته.