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Nicki Minaj (AP)
نيكي ميناج (أرشيفية من رويترز)

إطلاق المغنية نيكي ميناج بعد توقيفها في هولندا وبحوزتها مخدرات

كان من المقرر أن تحيي حفلة موسيقية في المملكة المتحدة مساء السبت

دبي - العربية.نت
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غُرِّمت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج في هولندا بعدما قبض عليها في مطار أمستردام وبحوزتها مادة الحشيش، وفق ما أفادت وسائل إعلام هولندية.

ونشرت المغنية التي كان من المقرر أن تحيي حفلة موسيقية في المملكة المتحدة، مساء السبت، صورا لها خلال استجوابها، على شبكات التواصل الاجتماعي

وكانت السلطات الهولندية ألقت القبض على مغنية الراب الأميركية لحيازتها المخدرات، قبل ساعات من توجهها إلى مدينة مانشستر في بريطانيا لإحياء حفل غنائي ضخم.

"تفتيش الحقائب"

وكتبت نيكي ميناج، 41 عاماً، سلسلة منشورات عبر منصتي إنستغرام وإكس، لتكشف عما يحدث لها في مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام، وتفتيش حقائبها بعد مصادرتها دون موافقتها.

الحضور يغادر مكان الحفل بعد إلغائه
الحضور يغادر مكان الحفل بعد إلغائه

وقالت إن سلطات المطار أبلغتها بالعثور على مخدرات داخل أمتعتها، "رغم فحصها مسبقاً بواسطة موظفي الجمارك". حسب قولها.

"بسبب انزعاج ضابط"

ونشرت المغنية الأميركية مقطع فيديو لحوار جمعها مع شخص أشارت لاحقاً إلى كونه الطيار المسؤول عن الرحلة، حيث أخبرها أن سلطات المطار قررت تفتيش حقائبها، بسبب انزعاج أحد الضباط من تصويرها له.

"الحشيش قانوني"

وأشارت إلى أن "الحشيش قانوني في أمستردام، لكنها تتعرض للمضايقات بسبب مؤامرة تم خلالها رشوة عدة أشخاص لمحاولة منعها من الوصول إلى مدينة مانشستر وإقامة حفلها الغنائي، وارتيابها في تورط الطيار ضمن تلك الخطة، لعدم قدرتها على رؤية الطائرة التي ستقلها وقت وصولها للمطار، إلى جانب رغبته في حذفها لمقطع الفيديو المنشور".

"استدعاء للإدلاء بشهادتها"

وتوقفت نيكي ميناج عن النشر بعد تأكيد استدعائها للإدلاء بشهادتها حول موظف الأمن الخاص بها، والذي قال: إن لفافات الحشيش الزائدة عن الحد المسموح تخصه، ولا علاقة للمغنية بها.

بعدها أدلى روبرت فان كابيل، المتحدث باسم الخطوط الجوية الهولندية، بتصريح لشبكة "إن بي سي"، قائلاً: "يمكننا أن نؤكد أننا اعتقلنا امرأة أميركية تبلغ من العمر 41 عاماً في مطار شيفول بسبب حيازتها لمادة مخدرة خفيفة"، دون أن يذكر اسم ميناج.

ولاحقا، قال إنه تم إطلاق سراح المغنية بعد دفع غرامة "معقولة"، مشيرا إلى أن "القضية أغلقت".

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