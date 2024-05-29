مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
عمرو دياب

شاعر مصري يهاجم ويجز.. ما علاقة عمرو دياب؟

القاهرة – أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حالة جدل كبرى أثارها الشاعر الغنائي المصري، خالد تاج الدين، بعد هجومه على مطرب الراب المصري ويجز، وإقحامه عمرو دياب في الأمر.

"لا نبيع لحمها بل روحها".. حملة في الجزائر ضد ارتفاع أسعار الأضاحي الجزائر "لا نبيع لحمها بل روحها".. حملة في الجزائر ضد ارتفاع أسعار الأضاحي

تلك الأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بسبب ما قيل عن اعتذار ويجز عن عدم المشاركة في حملة إعلانية ضخمة لصالح إحدى شركات المياه الغازية، وهي الحملة التي شارك فيها عمرو دياب وأحمد السقا ونوال الزغبي ومحمد صلاح.

حيث تداول البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الأمر جاء بسبب موقف ويجز تجاه القضية الفلسطينية.

وهو ما دفع خالد تاج الدين الذي تعاون مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، ومن بينهم عمرو دياب، إلى الهجوم على ويجز.

ويجز
ويجز

بعدما نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا "آخر تراك نجحلك كان من 3 سنين.. وعملت كام واحد بعده محدش سمع عنهم حاجه.. تعمل إيه بقى يا واد يا وينجز تعمل إيه؟.. آه فكرة .. تعمل حملة سوشيال ميديا مدفوعة من بيدجات.. وتركب تريند القضية عشان ده بيجيب معانا على طول.. إحنا شعب عاطفي".

وتابع خالد تاج الدين لينفي وجود عرض بالأساس من أجل مشاركة ويجز في الحملة قائلا "مع إن محدش من الشركات دي عبرك بقالهم كتير وكلنا عارفين كده.. زائد بقى إن سواء النادي الأهلى أو عمرو دياب أو غيرهم.. دي مؤسسات ماضيين عقود بالملايين وفيها شروط جزائية بالملايين لو متنفذتش في الجدول الزمني المحدد ليها".

ليختتم الشاعر المصري هجومه قائلا "أنا مش بقول متتعاطفش.. أنا بقول متستغفلناش".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط