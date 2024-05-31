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نيللي كريم
نيللي كريم وهشام عاشور

انفصال نيللي كريم وهشام عاشور.. خلافات استمرت عاما

لم تكشف نيللي عن أسباب الانفصال التي فضلت أن تكون أمراً خاصا بهما، بينما رفض هشام التعليق وأغلق هاتفه

القاهرة - خالد الكردي 
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أكدت الفنانة نيللي كريم نبأ انفصالها عن لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور، وذلك بعد زواج استمر قرابة عامين ونصف العام، حيث تزوجا في أكتوبر 2021 بعد قصة حب سريعة.

واكتفت نيللي بقولها: "كل شيء قسمة ونصيب.. وخلاص النصيب انتهى بيننا"، ولم تكشف عن أسباب الانفصال التي فضلت أن تكون أمراً خاصا بهما، بينما رفض هشام التعليق وأغلق هاتفه.

من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور
من حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

وأكد صديق مقرب من نيللي وهشام أن الفترة الماضية شهدت خلافات كبيرة بينهما، ولوحظ أن الفنانة لم تذهب إلى مهرجان الجونة برفقة زوجها الذي حضر حفل الافتتاح بمفرده، وعند سؤاله عن سبب غياب زوجته أكد أنها مشغولة، لكن في حقيقة الأمر كانت هناك خلافات بينهما.

نيللي كريم
نيللي كريم

وأضاف المصدر أن هشام لم يشارك في بطولة مسلسل "فراولة " الذي قامت ببطولته نيللي، وعرض في سباق دراما رمضان الماضي، بالرغم من أنه شاركها بطولة مسلسل "عملة نادرة" وقام بدور محوري، لكن يبدو أن الخلافات حالت بينه وبين مشاركته في مسلسلها هذا العام.

نيللي كريم عن "عملة نادرة": أحب تجسيد المرأة القوية ثقافة وفن خاص نيللي كريم عن "عملة نادرة": أحب تجسيد المرأة القوية

جدير بالذكر أن الفنانة نيللى خاضت السباق الدرامى الرمضان الماضى بمسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وبطولة شيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدى، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.

وتصور نيللي حاليا فيلما جديدا اسمه "هابي بيرث داي"، وتشارك في بطولته حنان مطاوع وشريف سلامة، والعمل من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج الأخيرة.

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