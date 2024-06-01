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الفنان احمد عبد القوي
أحمد جلال عبدالقوي

القبض على فنان مصري لتنفيذ حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بمعاقبته بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدرات

القاهرة - العربية.نت
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان أحمد جلال عبد القوي، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنة بتهمة تعاطي المخدرات.

ويأتي القبض على الفنان بعد أن قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، بمعاقبته بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدرات.

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وجاء في أمر الإحالة أن الفنان ضبط بحوزته مواد مخدرة منها الأفيون، الأمفيتامين، المورفين، والترامادول بقصد التعاطي.

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وأضاف أمر الإحالة أن الفنان حاز أيضًا عقارا خاضعا لبعض قيود الجواهر المخدرة وهو البنزوديازيين، بغرض التعاطي.

يذكر أن الفنان المتهم من مواليد عام 1984، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، ودكتور أمراض نسا.

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