وفاء عامر: نصحني المعالج النفسي بالابتعاد بعد جبروت "صباح" في "حق عرب"

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تألقت هذا العام في العديد من الأدوار وتفاعل الجمهور مع أدائها، وفي حوارها مع موقع "العربية.نت" كشفت النجمة وفاء عامر عن دورها في فيلم "جبل الحريم" وكواليس العمل في السباق الرمضاني بمسلسلي "حق عرب" و "جودر"، ورأيها في أدوار البطولة والأدوار الصغيرة، كما تحدثت عن ردود الأفعال حول أعمالها هذا العام وكيف ترى الأعمال ذات الإنتاج الضخم مثل "جودر"، وكواليس عملها مع شقيقتها آيتن عامر، كما كشفت لنا عن أعمالها القادمة.