وفاء عامر: نصحني المعالج النفسي بالابتعاد بعد جبروت "صباح" في "حق عرب"

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تألقت هذا العام في العديد من الأدوار وتفاعل الجمهور مع أدائها، وفي حوارها مع موقع "العربية.نت" كشفت النجمة وفاء عامر عن دورها في فيلم "جبل الحريم" وكواليس العمل في السباق الرمضاني بمسلسلي "حق عرب" و "جودر"، ورأيها في أدوار البطولة والأدوار الصغيرة، كما تحدثت عن ردود الأفعال حول أعمالها هذا العام وكيف ترى الأعمال ذات الإنتاج الضخم مثل "جودر"، وكواليس عملها مع شقيقتها آيتن عامر، كما كشفت لنا عن أعمالها القادمة.
*في البداية حدثينا عن دورك في فيلم" جبل الحريم"
ألعب شخصية صاحبة فندق، هذا الفندق يشهد العديد من جرائم القتل، ولقد جذبني الفيلم منذ قراءة السيناريو فأحداثه غريبة ومثيرة. كما أنني أعرف المخرج حسام سلامة منذ زمن وكنت أتطلع للعمل معه، وهو أيضاً شقيق الفنان هاني سلامة. *هل هذا الفيلم يُعد عودة وفاء عامر لأدوار البطولة مرة أخرى؟
لا يوجد فرق لدي بين أدوار بطولة وغيرها، فالمهم عندي هو مساحة التمثيل داخل الدور وتأثيره على العمل، لكن لا فرق لدي أن يكون الدور كبيراً أو صغيراً، ولقد قمت ببطولة العديد من الأعمال ثم تجدني أشارك ممثلات أخريات أعمالهم أو حتى أظهر كضيف شرف، هذا الشيء لا يفرق معي فالمهم أن أضيف للدور ويضيف لي وأترك بصمة أمام الكاميرا. *متى ينتهي التصوير؟
انتهينا بالفعل من التصوير واحتفلنا معاً، كل فريق العمل: سوسن بدر، ونهال عنبر، ونسرين إمام، وإنجي وجدان، وأميرة العايدي، وندا بهجت، ونانسي صلاح، وهدير الديب، ونورين كريم والمؤلف فتحي الجندي والمخرج حسام سلامة. *حدثينا عن شخصية صباح في مسلسل "حق عرب"
صباح شخصية "جبروت" تتصف بالقوة. أحببت القيام بالدور فهي شخصية صعبة ومليئة بالتفاصيل، ولقد اهتممت كثيراً بكل ملاحظات المخرج وقمت بأداء الشخصية بصدق حتى إنني تعبت بعد انتهاء التصوير ونصحتني المعالجة النفسية بأن أبتعد قليلاً حتى تخرج الشخصية من داخلي وذهبت بالفعل لجبل حتى أهدأ تماماً. *وماذا عن كواليس العمل في "حق عرب"؟
في الحقيقة كنا نتعامل مثل الأسرة الواحدة، كل فريق العمل مجتهد ومميز، كنت أشعر بالراحة أثناء العمل وكأنني جالسة بين إخوتي، لذا كنت أذهب للتصوير بسعادة. وأيضاً المخرج إسماعيل فاروق شخص مميز وهادئ ويحب التفاصيل ويدقق فيها، ويضيف كثيراً لأداء الممثل ويكتشف أشياء ومساحات لا يعرفها الممثل في نفسه، فهو من المخرجين المميزين الذين عملت معهم وساهموا في نجاح أدواري. *كيف كانت ردود الأفعال حول المسلسل؟
شعرت بالسعادة لردود أفعال الجمهور حول المسلسل وإعجابهم به وتفاعلهم مع شخصية "صباح الجياش" وجبروتها ومشاركتهم لها السر طوال الأحداث، وكنت متوقعة ذلك منذ قراءتي للسيناريو حتى إنني قلت لهم إن هذا المسلسل سوف يصبح ترند في رمضان. وحتى لو الناس كرهت دوري في المسلسل فهذا يُعد نجاحا لأنني قمت بالدور على أكمل وجه. *ماذا عن شخصية أم ياسر جلال في مسلسل "جودر"؟
أديت دور أم ياسر جلال في الكبر حين كانت ضريرة، وبالطبع حرصنا كثيراً على التفاصيل التي تخص الشخصية من عضلات الوجه والجفون وقمنا باستشارة العديد من الأطباء. وأخذنا في الاعتبار كل النجوم الذين أدوا شخصية الضرير وخاصة الفنان محمود عبد العزيز في شخصية الشيخ حسني بفيلم "الكيت كات". *كيف ترين المسلسل وتفاعل الناس معه؟
نحن بحاجة لمثل هذه المسلسلات من حكايات ألف ليلة وليلة، وأتوقع أن تستمر وتنجح في السنوات القادمة، فالإنتاج ضخم والصورة والغرافيك مبهر والجمهور ينجذب لمثل هذه الأعمال خصوصاً أن هذه الحكايات تخصنا وقريبة على قلوبنا، ونجاح المسلسل أسعدني جداً. *كيف كانت الكواليس مع الفنان ياسر جلال؟
ياسر شخصية رائعة وممثل صادق للغاية، أبدع في المسلسل من صياد وملك وبائع قماش في السوق، كان يدقق في كل التفاصيل، فعلاً هو شخص راقٍ جداً ومميز وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق لأنه يستحق. كما أنه شخص محترم فعند إصابة قدمي أثناء التصوير كان مهتما ومراعيا للغاية وكان يتصل دائماً للاطمئنان على حالي. *كيف العمل مع شقيقتك الفنانة آيتن عامر؟
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً. *ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟ علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه. *ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟ بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد. كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
ألعب شخصية صاحبة فندق، هذا الفندق يشهد العديد من جرائم القتل، ولقد جذبني الفيلم منذ قراءة السيناريو فأحداثه غريبة ومثيرة. كما أنني أعرف المخرج حسام سلامة منذ زمن وكنت أتطلع للعمل معه، وهو أيضاً شقيق الفنان هاني سلامة.
*هل هذا الفيلم يُعد عودة وفاء عامر لأدوار البطولة مرة أخرى؟
لا يوجد فرق لدي بين أدوار بطولة وغيرها، فالمهم عندي هو مساحة التمثيل داخل الدور وتأثيره على العمل، لكن لا فرق لدي أن يكون الدور كبيراً أو صغيراً، ولقد قمت ببطولة العديد من الأعمال ثم تجدني أشارك ممثلات أخريات أعمالهم أو حتى أظهر كضيف شرف، هذا الشيء لا يفرق معي فالمهم أن أضيف للدور ويضيف لي وأترك بصمة أمام الكاميرا.
*متى ينتهي التصوير؟
انتهينا بالفعل من التصوير واحتفلنا معاً، كل فريق العمل: سوسن بدر، ونهال عنبر، ونسرين إمام، وإنجي وجدان، وأميرة العايدي، وندا بهجت، ونانسي صلاح، وهدير الديب، ونورين كريم والمؤلف فتحي الجندي والمخرج حسام سلامة. *حدثينا عن شخصية صباح في مسلسل "حق عرب"
صباح شخصية "جبروت" تتصف بالقوة. أحببت القيام بالدور فهي شخصية صعبة ومليئة بالتفاصيل، ولقد اهتممت كثيراً بكل ملاحظات المخرج وقمت بأداء الشخصية بصدق حتى إنني تعبت بعد انتهاء التصوير ونصحتني المعالجة النفسية بأن أبتعد قليلاً حتى تخرج الشخصية من داخلي وذهبت بالفعل لجبل حتى أهدأ تماماً. *وماذا عن كواليس العمل في "حق عرب"؟
في الحقيقة كنا نتعامل مثل الأسرة الواحدة، كل فريق العمل مجتهد ومميز، كنت أشعر بالراحة أثناء العمل وكأنني جالسة بين إخوتي، لذا كنت أذهب للتصوير بسعادة. وأيضاً المخرج إسماعيل فاروق شخص مميز وهادئ ويحب التفاصيل ويدقق فيها، ويضيف كثيراً لأداء الممثل ويكتشف أشياء ومساحات لا يعرفها الممثل في نفسه، فهو من المخرجين المميزين الذين عملت معهم وساهموا في نجاح أدواري. *كيف كانت ردود الأفعال حول المسلسل؟
شعرت بالسعادة لردود أفعال الجمهور حول المسلسل وإعجابهم به وتفاعلهم مع شخصية "صباح الجياش" وجبروتها ومشاركتهم لها السر طوال الأحداث، وكنت متوقعة ذلك منذ قراءتي للسيناريو حتى إنني قلت لهم إن هذا المسلسل سوف يصبح ترند في رمضان. وحتى لو الناس كرهت دوري في المسلسل فهذا يُعد نجاحا لأنني قمت بالدور على أكمل وجه. *ماذا عن شخصية أم ياسر جلال في مسلسل "جودر"؟
أديت دور أم ياسر جلال في الكبر حين كانت ضريرة، وبالطبع حرصنا كثيراً على التفاصيل التي تخص الشخصية من عضلات الوجه والجفون وقمنا باستشارة العديد من الأطباء. وأخذنا في الاعتبار كل النجوم الذين أدوا شخصية الضرير وخاصة الفنان محمود عبد العزيز في شخصية الشيخ حسني بفيلم "الكيت كات". *كيف ترين المسلسل وتفاعل الناس معه؟
نحن بحاجة لمثل هذه المسلسلات من حكايات ألف ليلة وليلة، وأتوقع أن تستمر وتنجح في السنوات القادمة، فالإنتاج ضخم والصورة والغرافيك مبهر والجمهور ينجذب لمثل هذه الأعمال خصوصاً أن هذه الحكايات تخصنا وقريبة على قلوبنا، ونجاح المسلسل أسعدني جداً. *كيف كانت الكواليس مع الفنان ياسر جلال؟
ياسر شخصية رائعة وممثل صادق للغاية، أبدع في المسلسل من صياد وملك وبائع قماش في السوق، كان يدقق في كل التفاصيل، فعلاً هو شخص راقٍ جداً ومميز وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق لأنه يستحق. كما أنه شخص محترم فعند إصابة قدمي أثناء التصوير كان مهتما ومراعيا للغاية وكان يتصل دائماً للاطمئنان على حالي. *كيف العمل مع شقيقتك الفنانة آيتن عامر؟
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً. *ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟ علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه. *ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟ بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد. كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
انتهينا بالفعل من التصوير واحتفلنا معاً، كل فريق العمل: سوسن بدر، ونهال عنبر، ونسرين إمام، وإنجي وجدان، وأميرة العايدي، وندا بهجت، ونانسي صلاح، وهدير الديب، ونورين كريم والمؤلف فتحي الجندي والمخرج حسام سلامة.
*حدثينا عن شخصية صباح في مسلسل "حق عرب"
صباح شخصية "جبروت" تتصف بالقوة. أحببت القيام بالدور فهي شخصية صعبة ومليئة بالتفاصيل، ولقد اهتممت كثيراً بكل ملاحظات المخرج وقمت بأداء الشخصية بصدق حتى إنني تعبت بعد انتهاء التصوير ونصحتني المعالجة النفسية بأن أبتعد قليلاً حتى تخرج الشخصية من داخلي وذهبت بالفعل لجبل حتى أهدأ تماماً.
*وماذا عن كواليس العمل في "حق عرب"؟
في الحقيقة كنا نتعامل مثل الأسرة الواحدة، كل فريق العمل مجتهد ومميز، كنت أشعر بالراحة أثناء العمل وكأنني جالسة بين إخوتي، لذا كنت أذهب للتصوير بسعادة. وأيضاً المخرج إسماعيل فاروق شخص مميز وهادئ ويحب التفاصيل ويدقق فيها، ويضيف كثيراً لأداء الممثل ويكتشف أشياء ومساحات لا يعرفها الممثل في نفسه، فهو من المخرجين المميزين الذين عملت معهم وساهموا في نجاح أدواري. *كيف كانت ردود الأفعال حول المسلسل؟
شعرت بالسعادة لردود أفعال الجمهور حول المسلسل وإعجابهم به وتفاعلهم مع شخصية "صباح الجياش" وجبروتها ومشاركتهم لها السر طوال الأحداث، وكنت متوقعة ذلك منذ قراءتي للسيناريو حتى إنني قلت لهم إن هذا المسلسل سوف يصبح ترند في رمضان. وحتى لو الناس كرهت دوري في المسلسل فهذا يُعد نجاحا لأنني قمت بالدور على أكمل وجه. *ماذا عن شخصية أم ياسر جلال في مسلسل "جودر"؟
أديت دور أم ياسر جلال في الكبر حين كانت ضريرة، وبالطبع حرصنا كثيراً على التفاصيل التي تخص الشخصية من عضلات الوجه والجفون وقمنا باستشارة العديد من الأطباء. وأخذنا في الاعتبار كل النجوم الذين أدوا شخصية الضرير وخاصة الفنان محمود عبد العزيز في شخصية الشيخ حسني بفيلم "الكيت كات". *كيف ترين المسلسل وتفاعل الناس معه؟
نحن بحاجة لمثل هذه المسلسلات من حكايات ألف ليلة وليلة، وأتوقع أن تستمر وتنجح في السنوات القادمة، فالإنتاج ضخم والصورة والغرافيك مبهر والجمهور ينجذب لمثل هذه الأعمال خصوصاً أن هذه الحكايات تخصنا وقريبة على قلوبنا، ونجاح المسلسل أسعدني جداً. *كيف كانت الكواليس مع الفنان ياسر جلال؟
ياسر شخصية رائعة وممثل صادق للغاية، أبدع في المسلسل من صياد وملك وبائع قماش في السوق، كان يدقق في كل التفاصيل، فعلاً هو شخص راقٍ جداً ومميز وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق لأنه يستحق. كما أنه شخص محترم فعند إصابة قدمي أثناء التصوير كان مهتما ومراعيا للغاية وكان يتصل دائماً للاطمئنان على حالي. *كيف العمل مع شقيقتك الفنانة آيتن عامر؟
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً. *ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟ علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه. *ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟ بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد. كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
في الحقيقة كنا نتعامل مثل الأسرة الواحدة، كل فريق العمل مجتهد ومميز، كنت أشعر بالراحة أثناء العمل وكأنني جالسة بين إخوتي، لذا كنت أذهب للتصوير بسعادة. وأيضاً المخرج إسماعيل فاروق شخص مميز وهادئ ويحب التفاصيل ويدقق فيها، ويضيف كثيراً لأداء الممثل ويكتشف أشياء ومساحات لا يعرفها الممثل في نفسه، فهو من المخرجين المميزين الذين عملت معهم وساهموا في نجاح أدواري.
*كيف كانت ردود الأفعال حول المسلسل؟
شعرت بالسعادة لردود أفعال الجمهور حول المسلسل وإعجابهم به وتفاعلهم مع شخصية "صباح الجياش" وجبروتها ومشاركتهم لها السر طوال الأحداث، وكنت متوقعة ذلك منذ قراءتي للسيناريو حتى إنني قلت لهم إن هذا المسلسل سوف يصبح ترند في رمضان. وحتى لو الناس كرهت دوري في المسلسل فهذا يُعد نجاحا لأنني قمت بالدور على أكمل وجه. *ماذا عن شخصية أم ياسر جلال في مسلسل "جودر"؟
أديت دور أم ياسر جلال في الكبر حين كانت ضريرة، وبالطبع حرصنا كثيراً على التفاصيل التي تخص الشخصية من عضلات الوجه والجفون وقمنا باستشارة العديد من الأطباء. وأخذنا في الاعتبار كل النجوم الذين أدوا شخصية الضرير وخاصة الفنان محمود عبد العزيز في شخصية الشيخ حسني بفيلم "الكيت كات". *كيف ترين المسلسل وتفاعل الناس معه؟
نحن بحاجة لمثل هذه المسلسلات من حكايات ألف ليلة وليلة، وأتوقع أن تستمر وتنجح في السنوات القادمة، فالإنتاج ضخم والصورة والغرافيك مبهر والجمهور ينجذب لمثل هذه الأعمال خصوصاً أن هذه الحكايات تخصنا وقريبة على قلوبنا، ونجاح المسلسل أسعدني جداً. *كيف كانت الكواليس مع الفنان ياسر جلال؟
ياسر شخصية رائعة وممثل صادق للغاية، أبدع في المسلسل من صياد وملك وبائع قماش في السوق، كان يدقق في كل التفاصيل، فعلاً هو شخص راقٍ جداً ومميز وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق لأنه يستحق. كما أنه شخص محترم فعند إصابة قدمي أثناء التصوير كان مهتما ومراعيا للغاية وكان يتصل دائماً للاطمئنان على حالي. *كيف العمل مع شقيقتك الفنانة آيتن عامر؟
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً. *ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟ علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه. *ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟ بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد. كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
شعرت بالسعادة لردود أفعال الجمهور حول المسلسل وإعجابهم به وتفاعلهم مع شخصية "صباح الجياش" وجبروتها ومشاركتهم لها السر طوال الأحداث، وكنت متوقعة ذلك منذ قراءتي للسيناريو حتى إنني قلت لهم إن هذا المسلسل سوف يصبح ترند في رمضان. وحتى لو الناس كرهت دوري في المسلسل فهذا يُعد نجاحا لأنني قمت بالدور على أكمل وجه.
*ماذا عن شخصية أم ياسر جلال في مسلسل "جودر"؟
أديت دور أم ياسر جلال في الكبر حين كانت ضريرة، وبالطبع حرصنا كثيراً على التفاصيل التي تخص الشخصية من عضلات الوجه والجفون وقمنا باستشارة العديد من الأطباء. وأخذنا في الاعتبار كل النجوم الذين أدوا شخصية الضرير وخاصة الفنان محمود عبد العزيز في شخصية الشيخ حسني بفيلم "الكيت كات".
*كيف ترين المسلسل وتفاعل الناس معه؟
نحن بحاجة لمثل هذه المسلسلات من حكايات ألف ليلة وليلة، وأتوقع أن تستمر وتنجح في السنوات القادمة، فالإنتاج ضخم والصورة والغرافيك مبهر والجمهور ينجذب لمثل هذه الأعمال خصوصاً أن هذه الحكايات تخصنا وقريبة على قلوبنا، ونجاح المسلسل أسعدني جداً. *كيف كانت الكواليس مع الفنان ياسر جلال؟
ياسر شخصية رائعة وممثل صادق للغاية، أبدع في المسلسل من صياد وملك وبائع قماش في السوق، كان يدقق في كل التفاصيل، فعلاً هو شخص راقٍ جداً ومميز وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق لأنه يستحق. كما أنه شخص محترم فعند إصابة قدمي أثناء التصوير كان مهتما ومراعيا للغاية وكان يتصل دائماً للاطمئنان على حالي. *كيف العمل مع شقيقتك الفنانة آيتن عامر؟
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً. *ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟ علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه. *ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟ بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد. كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
نحن بحاجة لمثل هذه المسلسلات من حكايات ألف ليلة وليلة، وأتوقع أن تستمر وتنجح في السنوات القادمة، فالإنتاج ضخم والصورة والغرافيك مبهر والجمهور ينجذب لمثل هذه الأعمال خصوصاً أن هذه الحكايات تخصنا وقريبة على قلوبنا، ونجاح المسلسل أسعدني جداً.
*كيف كانت الكواليس مع الفنان ياسر جلال؟
ياسر شخصية رائعة وممثل صادق للغاية، أبدع في المسلسل من صياد وملك وبائع قماش في السوق، كان يدقق في كل التفاصيل، فعلاً هو شخص راقٍ جداً ومميز وأنا أتمنى له كل النجاح والتوفيق لأنه يستحق. كما أنه شخص محترم فعند إصابة قدمي أثناء التصوير كان مهتما ومراعيا للغاية وكان يتصل دائماً للاطمئنان على حالي.
*كيف العمل مع شقيقتك الفنانة آيتن عامر؟
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً. *ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟ علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه. *ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟ بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد. كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
آيتن كانت تلعب دوري في المسلسل وأنا صغيرة كأم جودر، نحن نعيش معاً في منزل واحد وآيتن ممثلة ملتزمة جدا، تخلص في عملها وتلتزم في مواعيدها، أعتقد أننا نشبه بعض في هذا الأمر كثيراً.
*ما هي علاقة وفاء عامر بالسوشيال ميديا؟
علاقة طيبة للغاية، فأنا متصالحة جداً معها وأتفاعل مع الجمهور وأتابع آرائهم حتى إنني أتابع مشاكلهم وإذا قصدني أحد في حل مشكلة أساعد على الفور، فأي شيء بمقدوري فعله أسعى إليه.
*ماذا عن أعمالك القادمة بعيداً عن فيلم "جبل الحريم"؟
بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان "بدون مقابل" وأنا سعيدة جداً لمشاركتي بهذا العمل الرائع الذي يعرض قضية مقتل العلماء المصريين ويشارك به العديد من النجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري والعديد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج زوجي محمد فوزي، الذي غاب عن الإنتاج لسبع سنوات وهي فترة طويلة ولكنه كان مشغولاً بمشروعات أخرى ومن إخراج جمال عبدالحميد.
كما إنني أستعد لعرض فيلم "محو أمنية" في موسم إجازة الصيف، هذا الفيلم ألعب فيه دور والدة آيتن عامر ويشاركنا البطولة مصطفى خاطر، ومحمد رضوان، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبد الرحمن.
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