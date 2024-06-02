احترق منزلها.. إصابة الفنانة سمية الألفي باختناق

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نشب اليوم الأحد حريق بشقة الفنانة المصرية سمية الألفي، ما أدى إلى إصابتها باختناق.

نار اندلعت

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي وإصابتها باختناق جراء اندلاع النيران.

وبينما انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم دفع سيارتي إطفاء، ليتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس لعقار مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفي.

وتجري الآن قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة على النار حتى لا تمدد إلى باقي طوابق العقار.

دافعت عن نجلها أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي والدة الفنان أحمد الفيشاوي، كان حينما دافعت عن نجلها ضد الهجوم الذي شن عليه في الفترة الماضية.

وقالت سمية الألفي في تصريحات صحافية: "أشعر بالسعادة لنجاح أحمد ولا أعرف سبب هجوم الناس عليه، أحمد فنان متميز ولديه طعم خاص ولكن معظم الفنانين يتم مهاجمتهم حتى الموسيقار محمد عبد الوهاب تعرض لهجوم بفترة من الفترات".

وأضافت: "ما يهم الآن أن أحمد عليه أن يركز في أعماله ولا يلتفت لحملات الهجوم ولكل ما يحدث من حوله، خاصة أن كل زملائه يحبونه سواء من داخل أو خارج الوسط الفني".

أما الفيشاوي، فيحتفل بعرض فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذي شاركه في بطولته كل من مي سليم، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول ،طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، آخرين، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين.

وهو من إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.