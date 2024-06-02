مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حليمة بولند
حليمة بولند

جديد قضية حليمة بولند.. تحديد جلسة الاستئناف غداً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

مازالت قضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند تلقي بصداها في أروقة المحاكم الكويتية، حيث حددت محكمة الاستئناف جلسة، يوم غدٍ الاثنين، للنظر في الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، عن تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف.

بعد القبض عليها.. صورة للكويتية حليمة بولند من وراء القضبان تثير ضجة واسعة الأخيرة بعد القبض عليها.. صورة للكويتية حليمة بولند من وراء القضبان تثير ضجة واسعة

وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع أيار/مايو الماضي.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و"فيديوهات خاصة بها" على الفسق والفجور.

في حين تتحدث مريم البحر، محامية الإعلامية الكويتية، عن "الفخ" الذي وقعت فيه بسبب علاقة عاطفية نشأت بين المدعي وبولند، بعد تعرفه إليها على تطبيق "واتساب"، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال "صورهما الخاصة".

غير صالح للزواج

وأوضحت أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بولند أنّه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.

وأكدت مريم البحر أن الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى اللحاق بها إلى جورجيا، وتسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر في مصر.

وأوضحت أنه هددها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الابتعاد، مضيفة أن الصور تم الحصول عليها من هاتف حليمة بولند.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط