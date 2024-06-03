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الهام شاهين
الهام شاهين وابن شقيقتها

بالصور من لبنان.. إلهام شاهين تحتفل بابن شقيقتها

العربية.نت (الصور من حساب الفنانة على إنستغرام)
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من جبل لبنان، شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين جمهورها فرحتها بتخرج ابن شقيقتها من المدرسة وبدء مرحلة دراسية جديدة بالجامعة.

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وعبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، نشرت إلهام شاهين صورها مع أسرتها وكتبت: "بجبل لبنان .. احتفال عائلة شاهين وعائلة صفي الدين بتخرج ابنهما عادل عدنان صفي الدين ودخوله جامعة lau .. مبروك عدولة حبيب خالته.. وإن شاءالله مستقبل عظيم".

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(3 صور)
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ويعيش عادل نجل شقيقة إلهام شاهين في لبنان مع والده حيث يدرس هناك، وسافرت إلهام شاهين مع شقيقتها إيناس وابنتها إلهام صفي الدين للاحتفال.

وعلى جانب آخر، حضرت إلهام شاهين احتفال الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي وتسلمت تكريمها، وفي كلمتها عبرت عن حزنها الكبير لما حدث للمدنيين في الخيام بعد قصف رفح.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار وبطولة أحمد فهمي وندى موسى وأمير شاهين وعفاف رشاد وغيرهم من النجوم.

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