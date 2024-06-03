حقيقة انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.. ما علاقة عزاء والدة الليثي؟

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تصدر الثنائي المصري أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، محركات البحث خلال الأيام الماضية، بسبب حذف الأخيرة صورا تجمعها به من حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الجمهور يتوقع انفصالهما.

واستنكر أحمد خالد صالح ما تردد عبر منصات التواصل بشأن انفصاله عن هنادي مهنا، موضحا أن كل هذه هراءات وليس لها أساس من الصحة، قائلا "كله كلام فاضي ومش حقيقي، وأفضل رد علي الشائعات هي التجاهل، في حد بيولع في الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

الظهور في عزاء والدة الليثي

ومؤخرا حرص الفنان أحمد خالد صالح أيضا على حضور عزاء والدة المغني الشعبي محمود الليثي، وذلك بعد أيام من شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا.



أحمد خالد صالح وحماه هاني مهنا من العزاء أحمد خالد صالح وحماه هاني مهنا من العزاء

وظهر أحمد خالد صالح بصحبة حماه الموسيقار هاني مهنا، ووصلا العزاء سويا وجلسا بجوار بعضهما.

يذكر أن هنادي مهنا وأحمد خالد صالح احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2020، بعد فترة قصيرة من عقد قرانهما في 6 أكتوبر 2020، وكانت خطوبتهما في ديسمبر 2019، واجتمع الثنائي لأول مرة في مسلسل بعنوان "الفتوة".

من ناحية أخرى، شارك أحمد خالد صالح في رمضان 2024 في مسلسل "بدون سابق إنذار"، بمشاركة كل من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرين، من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.