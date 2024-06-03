"مستعدون لتلقي الهبل".. محيي إسماعيل يصدم طلاب مصر بتصريح جديد

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الفنان المصري محيي إسماعيل المثير للجدل وصاحب أبرز "الإيفيهات" الكوميدية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من جديد بعدد من التصريحات التي أشعلت مواقع التواصل، حيث أثار الممثل المصري ضجة في الساعات القليلة الماضية بعدما أدلى بتصريح صادم عن الطلاب المصريين.

وقال إسماعيل في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المحلية: إن الطلبة في مصر لا يسعون لتلقي العلم "بل لتلقي الهبل والهطل".

وأكد أنه لا يكفي أن يكون هناك تطوير للمناهج فقط، بل يجب أيضاً أن يتم تربية الشخصية وتنمية القيم الأساسية لدى الفرد.

فيلم عن معمر القذافي

كما أعلن الفنان محيي إسماعيل، عن انتهائه من كتابة سيناريو فيلم عن شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرًا إلى أنه هو من سيجسد شخصيته.

وأضاف إسماعيل أنه انتهى أيضًا من تأليف كتاب عن تعقيدات النفس البشرية، ويبحث عن دار نشر مناسبة لطباعته.

في سياق آخر، قال إنه يرفض أدوار التلفزيون والمسرح، وقرر ألا يشارك إلا في أدوار سينمائية، كي لا يهدر طاقته، في هذه السن.

كما أشار إلى أنه يدرس مادة "السايكودراما" لطلاب إحدى الجامعات الكندية، قائلًا: "أدرس في جامعة كندية، مادة "السايكودراما"، ولا أدرس في مصر لأنه لا يوجد طلبة لتلقي العلم، إنما يوجد طلبة لتلقي الهبل والهطل".

وعن ما تحتاجه هذه الفترة من تاريخ مصر قال: "هذه الفترة تحتاج إلى إعادة صياغة المواطن المصري من جديد".

"أنا بكتب وباكل وبسافر وبلعب رياضة"

في سياق متصل، قال إنه يعيش حياته ويمارس الكثير من الأنشطة، متابعًا: "أنا بكتب وباكل وبسافر وبلعب رياضة، وأستمتع، وأعيش حياتي بسعادة، لأن مفيهاش إعادة".

ولفت إلى أنه يمارس الرياضة يوميًا في الصباح، ويعد فطوره بنفسه، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الارتباط حاليًا بعد وفاة زوجته، خاصة أن من يتقربون منه يحاولون استغلاله، ولا يريدون الارتباط به لمحبتهم فيه.

ويعد محيي إسماعيل من أبرز نجوم السينما، واستطاع خطف قلوب جماهيره بخفة الظل والتصريحات المضحكة التي علقت بشكل كبير مع الجماهير،

أبرز إيفيهات محيي إسماعيل

لمع اسم محيي إسماعيل مؤخرا بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني في إطار مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلا: "مشوفتش الممر وشوفت فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكنت عامل دور اليهودي وكنت عبقريا! ها إيه تاني؟"، جملة قالها الفنان محيي إسماعيل، والتى بدورها حققت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح يستخدمها الكثيرون للتعليق على أحداث مختلفة في حياتهم.

وفي لقاء تلفزيوني آخر قال إنه يتأمل في السلحفاة وقدرة الخالق فيها ويجري عليها دراسات.

وفي لقاء تلفزيوني آخر قال "أنا مكنتش طفل عادي، أنا متولدتش زيكم، أنا اتولدت طفل معقم ومعقد، والبشرية كلها معقدين وأتمنى إن هما يبقوا معقمين".

ومن أشهر أقواله وإيفيهاته الكوميديه أيضا، "أنا مش ممثل أنا عبقري"، " أنا عندي فائض حوار في بوقي"، "أنا حياتي بسيطة جدًا.. بصحى من النوم وأنام تاني"، "ها وإيه تاني".

أما عن الجانب الآخر من شخصيته فقال: "لا أتنازل عن طموحي منذ صغري، وتعلمت فلسفة الـ"ولا حاجة" وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها".

"القرن الـ21"

وقال عن حياته الفنية:" كان ممكن أبقي نجم كوميديا، لو مسجنتش نفسي وراء قضبان العمق والمثالية"، مضيفًا: "مفيش حد مثالي على الأرض".

ومن أشهر أفعاله الكوميدية أيضا قوله :"عملت عيد ميلاد بـ بخيارة.. عشان مفيش قواعد للتورته".

وقبل يومين ظهر الفنان محيي إسماعيل، بشكل مختلف، في فيديو كليب جديد نشره عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، وهو يغني أغنية بعنوان "القرن الـ 21"، وكتب: "أغنية القرن الـ21 تأليف وأداء وإخراج محيي إسماعيل"، وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيه على مشاركة الكليب عبر حساباتهم وصفحاتهم.