التحفظ على مطرب مصري شهير بعدما صدم شخصاً بسيارته
يستعد المطرب أحمد جمال لخوض تجربة التمثيل لأول مرة وذلك خلال فيلم بعنوان "طريق مسدود"
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمصر على المطرب المصري الشهير أحمد جمال على خلفية اتهامه في حادث مروري على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم.
التحفظ على السيارة
وانتفلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن مالك السيارة المطرب أحمد جمال، حيث إنه فوجئ بمرور شخص أمام السيارة وحينما حاول أن يتفاداه اصطدم به بجانب السيارة ثم اصطدم بسيارة أخرى.
وتبين من المعاينة إصابة الشخص بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
الاستعداد للتمثيل
ويستعد المطرب أحمد جمال لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك خلال فيلم بعنوان "طريق مسدود"، وأكد أحمد جمال لوسائل إعلام محلية مؤخرا أنه سعيد بالمشاركة في الفيلم.
وأضاف أنه يجسد دور مطرب ويقدم خلال الفيلم العديد من الأغاني، وسيغني تتر البداية والنهاية للفيلم.
وأشار إلى أنه يتمنى أن يحبه الجمهور كممثل كما أحبوه كمغن وتفاعلوا مع أغانيه.
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