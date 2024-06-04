الفنان محيي إسماعيل: أنتظر الاتصال مع الجهات العليا لإنتاج فيلم "القذافي"

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استضاف برنامج "صباح العربية"، اليوم الثلاثاء، الفنان المصري صاحب أشهر إيفيهات كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي محيي إسماعيل، الذي ظهر قبل بضعة أيام بعمل فني عبارة عن فيديو كليب جديد نشره عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، وهو يغني أغنية بعنوان "القرن الـ21"، وكتب: "أغنية القرن الـ21 تأليف وأداء وإخراج محيي إسماعيل"، وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيه على مشاركة الكليب عبر حساباتهم وصفحاتهم.

الفنان القدير حل ضيفاً على قناة "العربية" من خلال برنامج "صباح العربية"، حيث وصفته مذيعة البرنامج بأنه الحالة الخاصة والقيصر والفنان المبدع، متسائلة: ما هو سبب إنتاج هذه الأغنية. فأكد الفنان في حديثه "إننا نعيش في عالم مضطرب والكلمة ليس لها قيمة والمعاني باظت..". وقال إنه يحاول أن يقول إن "قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، ولذلك قام بعمل هذه الأغنية للتعبير عن ذلك المعنى.

عدم الزواج هو راحته

وعن كلمات الأغنية التي قال فيها "إنه عايز يحب وعايز يعيش" على الرغم من أنه عازب وغير متزوج، رد قائلا إنه لا يفكر في الزواج فهو أرمل ويجب أن يفكر في نفسه فقط، مؤكدا عدم رغبته في الزواج لأنه يختار ما يريحه وعدم الزواج هو راحته.

وعن رأيه في الحركة الفنية حاليا ورأيه في المسرح خاصة، قال إسماعيل إنه حاليا في سن كبيرة وهو غير قادر على العمل في المسرح أو التلفزيون وإنما هو قادر على عمل السينما، قائلا: "الخلود في السينما وأرغب في المشاركة بأعمال تخلد".

فيلم القذافي

بالنسبة لأعماله الجديدة وخاصة فيلمه عن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أكد أنه كتب السيناريو وقريبا سوف يحدث اتصالات مع الجهة الإنتاجية، معلقا بأنه "ينتظر الاتصال بالجهات العليا لإنتاج الفيلم".

وعن القصيدة التي قال فيها "نحن حزانى لا لأننا نبكي، نحن حزانى لأننا نبكي" والتي وصفتها مقدمة البرنامج بأنها غريبة وحيرت الجمهور، أوضح إسماعيل "نحن نبكي لأننا حزانى"، وهذا معناه أننا نشكو دائما وهذا هو سبب الحزن.

كما كشف إسماعيل الجانب الأكاديمي في حياته، موضحا أنه يعطي محاضرات في السيكو دراما في جامعة كندية.

وعن تفاعله على مواقع التواصل وخاصة تيك توك وظهوره بها مؤخرا، قال إسماعيل إنه يظهر بلقاءات للحديث عن السيكو دراما، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى برنامج يسجل معه ليتكلم عن علم التقمص.

وأشار محيي إلى أن أصدقاءه معظمهم توفوا مثل نور الشريف وفاروق الفيشاوي ومحمود عبدالعزيز، وأوضح أنه يتأمل الجيل الجديد وله كل الاحترام.

وفي النهاية، وجه إسماعيل نصيحة لمقمة البرنامج وللمشاهدين قائلا "عيشها بسعادة مالهاش إعادة".

ويعد محيي إسماعيل من أبرز نجوم السينما، واستطاع خطف قلوب جماهيره بخفة الظل والتصريحات المضحكة التي علقت بشكل كبير مع الجماهير.

أبرز إيفيهات محيي إسماعيل

ولمع اسم محيي إسماعيل مؤخرا بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني في إطار مهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلا: "مشوفتش الممر وشوفت فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي وكنت عامل دور اليهودي وكنت عبقريا! ها إيه تاني؟"، جملة قالها الفنان محيي إسماعيل، والتى بدورها حققت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح يستخدمها الكثيرون للتعليق على أحداث مختلفة في حياتهم.

وفي لقاء تلفزيوني آخر قال إنه يتأمل في السلحفاة وقدرة الخالق فيها ويجري عليها دراسات.

وفي لقاء تلفزيوني آخر قال "أنا مكنتش طفل عادي، أنا متولدتش زيكم، أنا اتولدت طفل معقم ومعقد، والبشرية كلها معقدين وأتمنى أن هما يبقوا معقمين".

ومن أشهر أقواله وإيفيهاته الكوميديه أيضا، "أنا مش ممثل أنا عبقري"، "أنا عندي فائض حوار في بوقي"، "أنا حياتي بسيطة جدًا.. بصحى من النوم وأنام تاني"، "ها وإيه تاني".

أما عن الجانب الآخر من شخصيته فقال: "لا أتنازل عن طموحي منذ صغري، وتعلمت فلسفة الـ"ولا حاجة" وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها".