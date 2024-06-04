بعد قصة حب طويلة.. جميلة عوض ترتبط بأشهر مونتير في مصر

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احتفلت مساء أمس الإثنين الفنانة المصرية جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، وسط حضور عدد من أفراد عائلتها.

وعقد القران داخل منزل والد الفنانة المخرج عادل عوض، الذي أكد أن الحفل كان مقتصراً على أفراد العائلة وبعض المقربين، وسوف يقام حفل الزفاف يوم الخميس المقبل بالقاهرة.

وكشف مقربون من جميلة أنها تعرفت على عريسها أحمد حافظ في كواليس فيلم "هيبتا" عام 2016، والتي شاركت في بطولته وقام هو بعمل المونتاج له، حيث نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الإرتباط الرسمي.

يذكر أن الفنانة جميلة عوض هي ابنة المخرج عادل عوض والفنانة راندا وحفيدة الفنان الراحل محمد عوض، وشاركت جميلة في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية كان أهمها فيلم "الضيف" مع خالد الصاوي و"لف ودوران" مع أحمد حلمي و"سبع البرمبة" مع رامز جلال، وكان آخر مشاركاتها الفنية هو مسلسل "لانش بوكس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

أشهر مونتير بالوسط الفني المصري

أما العريس وهو المونتير أحمد حافظ فهو من أشهر مونتير بالوسط الفني المصري، حيث قام بعمل المونتاج للعديد من الاعمال السينمائية والدرامية الشهيرة من بينها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، ومسلسل "السيدة الأولى" لغادة عبد الرازق ، ومسلسل "طريقي" لشيرين عبد الوهاب.

من أشهر أفلامه فيلم "العارف" لأحمد عز ، و"كيرة والجن" ، و"لفيل الأزرق"،و "تراب الماس"، "هيبتا"، و "الأصليين"، "على جثتي"، و"الشبح"،و"المصلحة".

وكانت أحدث أعماله الدرامية مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي والذي حقق نجاحا ملحوظا.