تصغره 30 عاماً.. زواج ممثل تركي شهير للمرة الرابعة

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احتفل الممثل التركي بوراك سيرجين بزواجه الرابع من منسقه أعماله جيزيم شاغبان، وذلك بعد 5 أشهر من انفصاله عن زوجته السابقة نيهان أونسال.

وأقام سيرجين، نجم مسلسل "حب بلا حدود"، حفل زفافه في ‏فندق "فؤاد باشا ياليسي" في إسطنبول.

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كما تحدث الممثل، البالغ من العمر 63 عامًا، عن زوجته خلال لقاء له مع الصحافة على هامش حفل الزفاف، قائلاً: لقد كانت صديقة لطيفة، والآن أصبحت زوجة عزيزة علي.

أمر خاص

من جهتها، رفضت جيزيم شغبان، التي تصغر زوجها بـ30 عاما، الإجابة على أسئلة الصحافة حول كيف تقدم سيرجن لطلب يدها، قائلة: هذا أمرٌ خاص فليبقى مميزًا بالنسبة لنا، كل شيء كان جميلًا جدًّا.

يُشار إلى أن علاقة سيرجن وزوجته السابقة نيهان أونسال انتهت قبل خمسة أشهر بفضيحة، إذ أشارت التقارير إلى أنها خانته أثناء بقائه في المستشفى لتلقي العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا، وحينها قرر رفع قضية ضدها وطلقها في بداية هذا العام.

يذكر أن زواج سيرجن من جيزيم يعتبر الرابع، فقد تزوج في المرة الأولى من المغنية باميلا سبنس بين عامي 1991-1992، ثم تزوج للمرة الثانية من إيشيل سيرجن بين عامي 1999-2018، بعدها تزوج من نيهان أونسال.