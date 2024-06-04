"عصابة الماكس" يدخل المنافسة بأفلام عيد الأضحى

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أيام قليلة ويبدأ موسم سينمائي جديد ومن بين الأفلام التي تداول خبر نزولها في موسم عيد الأضحي هو "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي والذي أصبح يتفاءل بنزول فيلمه في هذا الموسم، ولكن هل سينجح في تحقيق ذلك هذا العام، خاصة أنه سيظهر كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3" وهو الفيلم الذي أصاب السوق المصرية بحالة من الانتظار لما يحتويه من عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ولما يحتويه الفيلم من العديد من المؤثرات التي جعلت الجمهور في حالة انتظار وتشوق بمجرد سماع أي أخبار عنه، فهل سيتمكن أحمد فهمي مع كل الأبطال الذين يشاركونه الفيلم أن يتحدوا نجوم ولاد رزق والذي يضم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي وسيد رجب وأسماء جلال ونسرين أمين ومحمد لطفي وإياد نصار والمخرج طارق العريان، ويشارك فيه كريم عبدالعزيز وأيضا أحمد فهمي بنفسه فيه.





وبينما فيلم فهمي يضم في فريقه الأساسي كلا من النجمة الكبيرة لبلبة وروبي ومحمد لطفي وأوس أوس وحاتم صلاح وأحمد فهيم ومصطفي بسيط، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف في مقدمتهم أحمد السقا والذي سيظهر ضمن أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية، حيث قام بتصوير مشاهده في يوم بصحراء محافظةالفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة الماكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية، ويعد فيلم عصابة الماكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.



عصابة الماكس

لمن ستكون العيدية؟

كما يضم الفيلم أيضا عددا من النجوم منهم كريم فهمي وحمو بيكا والذي يظهر بشخصيته الحقيقية أيضا، وهشام ماجد ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وصلاح عبد الله، وعلي الرغم من المحاولات المستمرة من طرف أحد المنتجين بأن يقوم بتأجيل الفيلم ليعرض بعد العيد، ولكن أحمد فهمي في حالة إصرار غير عادية، ليتم عرضه بين منافسة شديدة على العيدية بينه وبين ولاد رزق واللعب مع العيال وأهل الكهف وغيره من الأفلام التي بدأ عرضها خلال شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن تقدم روبي خلال أحداث الفيلم أغنيتين الأولى هي الأغنية الدعائية للفيلم، والأغنية الثانية بعنوان"السنبلاوين"، يعد هذا العمل هو التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي.







لبلبة من الفيلم

أما النجمة الكبيرة لبلبة فستظهر بشخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل، تقع في العديد من المشاكل وتتورط مع عصابة "فهمي" ولكن سرعان ما تتغير الأمور بشكل مختلف في الأحداث، وهو أيضا العمل الأول الذي يجمع بينها وبين عدد من أبطال الفيلم، وهو ما ترحب به دائما بالتعاون مع دماء جديدة في كل المجالات خلال الصناعة.

فيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة: أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".

وتدور قصة فيلم عصابة الماكس في إطار كوميدي حول شخص يجسد دوره أحمدفهمي، يقوم بعمليات سرقة عديدة وحده من دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة يضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته، ولكنه يدخل في صراعات عديدة تهدد نجاح العملية.