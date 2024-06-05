صاحب إيفيه "المال الحلال أهو": كل تفكيري كان في الشاب المديون وكيف سيتزوج؟

*من وجهة نظرك ما هو سر نجاح مسلسل "العتاولة"؟

النجاح في البداية هو توفيق من عند الله، ويأتي بعد ذلك فريق عمل مجتهد ومميز يعمل ما في وسعه كي ينجح المسلسل، وإنتاج محترم يبذل كل شيء من أجل خروج المسلسل في أفضل صورة، وأيضًا مخرج يهتم بأدق التفاصيل، ونجوم مميزين يدعمون كل الفريق، كل هذا من عوامل نجاح المسلسل بالطبع.