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شيرين رضا
شيرين رضا

دون توضيح الأسباب.. شيرين رضا تقرر اعتزال الفن

القاهرة - العربية.نت
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أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بشكل مفاجئ لكل جمهورها ومحبيها.

شيرين رضا تشرح موقفها من صوت المؤذن الذي وصفته بالجعير وأحلام تردّ: "بس يا وليّة" العربية ميديا شيرين رضا تشرح موقفها من صوت المؤذن الذي وصفته بالجعير وأحلام تردّ: "بس يا وليّة"

وكتبت الفنانة شيرين رضا عبر استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام": كفاية بقا.. قررت الاعتزال.

واكتفت شيرين بهذه الاستوري، دون أن توضح أسباب الاعتزال لجمهورها.

استوري الفنانة شيرين رضا
استوري الفنانة شيرين رضا

وظهرت الفنانة شيرين رضا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والأقارب.

وكان النجمان‎ عمرو دياب وشيرين رضا التقيا في حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل في الجونة بمدينة الغردقة، والتقط الثنائي عدة صور على هامش حفل الزفاف الذي أقيم بالجونة رفقة السينارست تامر حبيب.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، مسلسل «وبينا معياد 2» بطولة صبري فواز، شيرين رضا، أميرة أديب، مدحت صالح، بسمة، فاء صادق، محمد سليمان، من تأليف هاني كمال، إخراج هاني كمال.

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