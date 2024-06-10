"دغدغة وتكسير".. تهاني ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي تملأ مواقع التواصل

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مجاملات وتهنئات مستمرة على الخط بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي. فبالأمس هنأ العوضي طليقته على مسلسلها الجديد، فإذا بها ترد التهنئة اليوم.. وكله على مواقع التواصل الاجتماعي.

فلم تمر سوى دقائق على إعلان ياسمين عبدالعزيز عن تعاقدها على مسلسلها الجديد، حتى وجه لها زوجها السابق العوضي التهنئة، لترد ياسمين عبدالعزيز، على تهنئة العوضي لها، قائلة: "وأنت كمان يا أحمد إن شاء الله تكسر الدنيا". وقد نالت التعليقات آلاف الإعجابات من محبي النجمين.

فبعد غياب عن الدراما في العام الحالي، أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن خطوة جديدة، بعدما تعاقدت على مسلسل جديد من أجل عرضه في رمضان المقبل.

ياسمين نشرت صورة تجمعها بالثنائي تامر مرسي وحسام شوقي، وذلك خلال توقيعها على التعاقد الخاص بالمسلسل الجديد، الذي تنتجه شركة "سينرجي".

وعلق العوضي على منشورها في "فيسبوك"، وكتب: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون، إن شاء الله".

واستخدم العوضي في تعليقه اللقب الذي كان ينادي به ياسمين وقت زواجهما وهو "وحش الكون"، وأطلقه من قبل في عمل درامي جمعهما، كما كان يناديها به خلال اللقاءات التلفزيونية.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا أثناء تعاقدها على مسلسلها الجديد، وعلقت عليها قائلة: "مسلسل رمضان 2025 بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته عدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، وآخرون.