آخرهن كندة علوش.. نجمات أصبن بسرطان الثدي

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ظلت الفنانة كندة علوش بعيدة عن الأضواء بعد زواجها من الفنان عمرو يوسف عام 2016، وإنجابها ابنتها الأولى حياة، حيث كانت تظهر فقط برفقته بين الحين والآخر في بعض المناسبات الفنية.

وبعد إنجابها طفلها الثاني كريم منذ عامين تقريباً، اختفت كندة بشكل كامل عن الساحة الفنية إلى أن أعلنت، السبت، إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها للعلاج.

إليسا أيضاً

ولم تكن علوش الفنانة الوحيدة التي أصيبت بسرطان الثدي، فقد سبقها عدد كبير من النجمات، من بينهن المطربة اللبنانية إليسا، ففي عام 2018 أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي، وذلك بعد تعافيها وخضوعها لجلسات إشعاع وعلاج كيماوي.

وظلت طوال فترة مرضها محتفظة بالسر لنفسها وللمقربين من حولها، ولم تعلن عنه حتى تعافت بشكل كامل.

ولاقت إليسا وقتها دعما كبيرا من الجمهور ونجوم الفن، إذ جسدت معاناتها مع هذه الفترة الصعبة من خلال فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي حقق نجاحاً كبيراً نظراً لكونه يتحدث عن تجربتها الخاصة مع المرض.

دينا حايك

في عام 2022، أعلنت المطربة اللبنانية دينا حايك إصابتها بمرض السرطان، كاشفة أنه في مرحلة متقدمة إلا أنها بدأت في تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي، ليتعاطف معها الجمهور اللبناني والعربي بعدما طلبت منهم الدعاء لها بالشفاء.

بعدها اختفت دينا حايك من على الساحة الفنية لمدة عام تقريباً، لتعود للظهور مرة أخرى في فبراير عام 2023 وتعلن تعافيها من المرض الخبيث.

الفلسطينية ريم بنا

أما الفنانة الفلسطينية ريم بنا فقد أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي عام 2017، وأكدت أنها اكتشفت المرض في مرحلة متقدمة للغاية وليس أمامها سوى الخضوع للعلاج بالرغم من صعوبة حالتها، لتسافر ريم بعدها إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج.

وبعد رحلة شاقة مع المرض رحلت عن عالمنا في مارس 2018 عن عمر يناهز 51 عاما.

المطربة شادية

ومن الزمن الجميل، هناك عدد من النجمات أصبن بمرض سرطان الثدي، أشهرهن الفنانة الراحلة شادية التي أصيبت بمرض سرطان الثدي في منتصف الثمانينيات.

وبعدها أجرت عملية جراحية لاستئصال الورم، وخضعت لعلاج استمر فترة طويلة وتعافت بشكل كامل.

فايزة أحمد

النجمة فايزة أحمد كانت أيضا من الفنانات اللاتي أصبن بسرطان الثدي، وقد خضعت وقتها لعملية جراحية إلا أنها ظلت تعاني لسنوات طويلة من ذلك المرض الذي لم يفارقها حتى وافتها المنية عن عمر يناهز 48 عاما.

رجاء بلمليح

الفنانة المغربية رجاء بلمليح أصيبت بمرض سرطان الثدي بعد إنجاب نجلها الأول، وخضعت لجلسات العلاج وتعافت بالفعل، إلا أن المرض عاودها من جديد لترحل عن عالمنا عام 2007، عن عمر يناهز 45 عاما.

يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش لا تزال تخضع حتى الآن للعلاج الكيماوي الإشعاعي، ثم للجراحة، ضمن رحلة علاج طويلة، وسط حالة تضامن واسعة لاقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن الخبر.