علي صبحي: شخصيتي في "ولاد رزق 3" من وحي الخيال ولا تشبهني

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يعيش الفنان علي صبحي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي بعد انطلاق عرض فيلم "ولاد رزق 3" والذي يشارك فيه بشخصية "كوري"، وفي حديثه مع موقع "العربية.نت" كشف كوري عن كواليس مشاركته في الجزء الثالث من السلسلة وعلاقته بالمخرج طارق العريان.

كما تحدث عن شخصيته التي يؤديها ومدى اختلافها عن الشخصيات التي جسدها الفنانان أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، وطالب بالبعد عن هذه الشائعات، كما تحدث عن كواليس عمله في مسلسل "جولة أخيرة" وكيفية ترشيحه للدور وسر انجذابه وعلاقته بالنجم أحمد السقا، وكشف أيضًا عن أعماله الفنية المقبلة.

وقال الفنان علي صبحي، إنه لم يكن يتوقع أن يشارك في الجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، لافتًا إلى أنه كان من كبار المعجبين بالفيلم لذا فهو يشعر بالامتنان والفخر الشديد لوجوده داخل عمل كبير وبجانب نخبة من كبار النجوم مثل أحمد عز وعمرو يوسف وأيضًا المخرج طارق العريان الذي اقترح اسمه للمشاركة في العمل.

شخصية من وحي الخيال

وأضاف أنه دخل الفيلم بسرعة وبالصدفة أثناء التصوير بشخصية كوري التي هي من وحي الخيال، ويظهر في الفيلم الصديق الجدع والمقرب من ولاد رزق، ويشارك معهم الأحداث، وقد اجتهد في التحضير لها لأنها شخصية صعبة جدًا، فكوري له طريقة حديث خاصة اقترحها عليه المخرج طارق العريان، وكان متخوفًا منها في البداية، لكنهما اتفقا على تجربتها أمام الكاميرا، وبالفعل تم تنفيذها وخرجت بهذا الشكل وتطورت مع الوقت في أيام التصوير، لذا فهو يشكر المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني على هذه الفرصة الرائعة للمشاركة في عالم ولاد رزق، ويتمنى أن يكون هناك جزء رابع وخامس وسادس وألا ينتهي هذا العمل الرائع.

شخصية مبتكرة ومختلفة

كما أكد صبحي أن شخصية كوري التي يلعبها في الجزء الثالث من ولاد رزق بعيدة تماما عن شخصية عاطف التي جسدها الفنان أحمد داوود فى الجزأين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن كل شخصية لديها تفاصيلها ومفرداتها الخاصة بها ولا يوجد أى شبه بينهما، كما أنها بعيدة أيضًا عن شخصية رجب التي جسدها الفنان أحمد الفيشاوي، فشخصية كوري مبتكرة ولا يوجد صلة بينها.

وتحدث صبحي عن علاقته بالمخرج طارق العريان مؤكدًا أنه مخرج عظيم ويدقق في أصغر التفاصيل ويهتم بكل شيء في موقع التصوير، كما أنه مخرج متفاهم جدا أثناء عمل التحضيرات ويستمع لكافة الاقتراحات طالما تصب في مصلحة العمل، وقد ترك له المساحة الكافية لكي يبدع في تجسيد شخصية "كوري" كما ظهرت على الشاشة وهذه المساحة يتركها طارق العريان لجميع الممثلين، وهذا هو سر نجاح ولاد رزق، فالكل يهتم بالعمل الجماعي كي يخرج الفيلم بهذه الصورة، فقد تعلم كثيرًا من كل النجوم المشاركين في العمل لذا يتمنى أن يشاهد الجمهور الجهد المبذول في العمل.

"شبكة" شخصية لها وجهان

كما تحدث صبحي عن شخصية "شبكة" التي لعبها في مسلسل "جولة أخيرة" مع النجم أحمد السقا والنجوم أشرف عبد الباقي وحنان مطاوع، قائلاً أنا أكثر شيء جذبه لشخصية "شبكة" كونها شخصية موجودة بالحياة، لأن الحقيقة لا يوجد شخص لديه شر مطلق أو خير مطلق، فشخصية "شبكة" لديها الوجهان فهو شخص لديه هم ووجع ومعاناة وبالرغم من ذلك ليس بشرير أو طيب إلى النهاية، فكانت شخصية مركبة وصعبة وبها تحد كبير بالنسبة له كممثل وحضر لها، مؤكدًا أن هذه التجربة أفادته للغاية فكل هذا سيضيف له ويساعده على تطوير أدائه.

وتحدث صبحي عن تحضيراته للدور الذي رشحته له المخرجة مريم الأحمدي قائلًا إنهم استعانوا خلال العمل بمدرب التمثيل رامي الجندي، وهو شخص رائع جدًا، وقد بدأوا العمل والتدريب قبل شهر من التصوير، وأثناء التصوير كان كل مشهد يتم التدريب والتجهيز له بشكل منفصل، لذلك هو فخور جدًا بالعمل مع رامي فهو شخص ذكي جدًا وملم ومخلص لعمله، وهو الذي ساعده وساهم في الدخول لأجواء الشخصية والخروج منها بسهولة دون أي آثار جانبية كون الشخصية مركبة ومتعبة نفسيًا، لذلك فهو يشعر بالسعادة البالغة لردود أفعال الناس حول المسلسل وحول شخصيته بالتحديد وتفاعلهم معها.

وعن علاقته بالنجم أحمد السقا قال صبحي إن تجربة العمل معه كانت مميزة وممتعة جدًا، فهو شخص محترم وذوق ويحب عمله جدًا، وإنسان من الدرجة الأولى ويراعي كل من حوله ويدعمهم، لذا فهو سعيد لأنه أتيحت له الفرصة للعمل معه فهو من أشد معجبيه، ومسألة التمثيل أمامه كانت حلما من أحلام حياته.

تقديم كل ما هو جديد

وأضاف صبحي أن لديه معايير لانتقاء أدواره فهو يحاول تقديم كل ما هو جديد وعدم تكرار نفسه في الأعمال حتى يبرز قدراته التمثيلية وموهبته في تقديم شخصيات مختلفة، وأيضًا هناك عوامل أخرى يهتم بها مثل المخرج ونجوم العمل.

أما عن أعماله القادمة فقال صبحي إنه يشارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الست، بطولة منى زكي ومحمد فراج وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج مروان حامد.

كما يشارك أيضاً في "إكس مراتي" مع هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إخراج معتز التوني وإنتاج أحمد بدوي، فيما يشارك في فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لأحمد فهمي وهاني نجيب، كما يظهر في فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش وإخراج طارق العريان.